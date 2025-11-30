СМИ: США поддерживают заявления Путина об отсутствии интереса ЕС в мире

Американская сторона поддерживает тезисы президента России Владимира Путина относительно отсутствия у Европейского союза заинтересованности в установлении мира на Украине, сообщает The Times.

Каллас назвала два ключевых пункта плана ЕС по Украине

Издание утверждает, что заявления российского лидера о саботаже мирных переговоров европейскими лидерами нашли понимание не только в Вашингтоне, но и в ряде европейских стран. При этом внутри Евросоюза также не существует единства по внешнеполитическим вопросам, в частности, позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас не находит всеобщей поддержки.

Ранее Каллас заявила, что Украина не терпит поражение на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЕвросоюзСШАРоссияВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры