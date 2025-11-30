СМИ: США поддерживают заявления Путина об отсутствии интереса ЕС в мире
Американская сторона поддерживает тезисы президента России Владимира Путина относительно отсутствия у Европейского союза заинтересованности в установлении мира на Украине, сообщает The Times.
Издание утверждает, что заявления российского лидера о саботаже мирных переговоров европейскими лидерами нашли понимание не только в Вашингтоне, но и в ряде европейских стран. При этом внутри Евросоюза также не существует единства по внешнеполитическим вопросам, в частности, позиция верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас не находит всеобщей поддержки.
Ранее Каллас заявила, что Украина не терпит поражение на фронте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
