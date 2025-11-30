В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной

Парламентарий считает, что отказ в удовлетворении иска покупательницы Полины Лурье, оставшейся без денег и жилья, демонстрирует системную проблему. По мнению депутата, сложившаяся практика противоречит нормам Гражданского кодекса, который в случаях недействительности сделки предусматривает двустороннюю реституцию — возврат сторон в исходное состояние. Суд же, по его словам, фактически сдвинул все риски с недобросовестного продавца на конечного приобретателя, что создает опасный прецедент для всех покупателей жилья.

Политик надеется, что Верховный суд не только примет апелляцию к рассмотрению, но и выпустит детальное постановление, которое станет четким ориентиром для судов и защитит права добросовестных участников рынка недвижимости.

В России может появиться механизм защиты покупателей недвижимости от мошенников, который позволит удерживать квартиру в залоге в случае отмены сделки, сообщил ранее первый зампредседатель комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

