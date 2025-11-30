СМИ: Россиянам продают икорный суп вместо икры

Он пояснил, что аферисты спекулируют на желании людей сэкономить на главном новогоднем деликатесе. В итоге покупатели получают либо фальсификат, либо «икорный суп» — смесь икры с водой и консервантами для увеличения объема.

Эксперт рекомендует не верить слухам о резком подорожании икры и покупать ее у проверенных продавцов, вместо того чтобы искать сомнительные «выгоды» в соцсетях и мессенджерах.

При покупке черной икры следует обращать внимание на маркировку «Честный знак» и на контрэтикетку, мошенники пользуются беспечностью и неграмотностью потребителей. Об этом НСН заявил основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.

