СМИ: Россиянам продают икорный суп вместо икры
В предновогодний период мошенники активно предлагают россиянам поддельную икру или так называемый «икорный суп», приманивая покупателей низкой ценой, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий (ВАРПЭ) Германа Зверева.
Он пояснил, что аферисты спекулируют на желании людей сэкономить на главном новогоднем деликатесе. В итоге покупатели получают либо фальсификат, либо «икорный суп» — смесь икры с водой и консервантами для увеличения объема.
Эксперт рекомендует не верить слухам о резком подорожании икры и покупать ее у проверенных продавцов, вместо того чтобы искать сомнительные «выгоды» в соцсетях и мессенджерах.
При покупке черной икры следует обращать внимание на маркировку «Честный знак» и на контрэтикетку, мошенники пользуются беспечностью и неграмотностью потребителей. Об этом НСН заявил основатель федеральной икорной компании «А-ИКРА» Ярослав Викторов.
