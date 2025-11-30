Росавиация: Директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 российских авиакомпаний
Директива Airbus об отзыве самолетов для обновления программного обеспечения не затрагивает лайнеры A320, которые эксплуатируются в России, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, предварительный анализ документа показал, что он не относится к российским авиакомпаниям. Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех участников авиатранспортной системы России, и Минтранс с Росавиацией продолжают держать этот вопрос на особом контроле.
Поводом для заявления послужила новость о том, что Airbus экстренно отзывает около 6 тысяч самолетов A320 для устранения программной ошибки в системе управления полетом. Решение было принято после инцидента с самолетом авиакомпании JetBlue 30 октября, который совершил вынужденную посадку во Флориде, в результате чего пострадали пассажиры.
Обычно авиакомпании выполняют только «легкие ремонтные процедуры» с самолетами, за все отвечает производитель, но Россия на фоне санкций вынуждена продлевать срок службы Boeing и Airbus всеми способами, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Росавиация: Директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 российских авиакомпаний
- СМИ: Поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду
- СМИ: США поддерживают заявления Путина об отсутствии интереса ЕС в мире
- СМИ: Солдаты ВСУ были брошены полковником, дающим автографы по всей Украине
- В Петербурге умерла 104-летняя звезда TikTok Нина Сахарнова
- В РФ могут ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной»
- Орбан рассказал Вучичу о переговорах с Путиным в Москве
- Турция: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства
- ФСБ: Киев отправил своего агента в Россию под видом депортации
- Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru