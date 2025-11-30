Росавиация: Директива по обновлению ПО не касается Airbus A320 российских авиакомпаний

По его словам, предварительный анализ документа показал, что он не относится к российским авиакомпаниям. Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов остается абсолютным приоритетом для всех участников авиатранспортной системы России, и Минтранс с Росавиацией продолжают держать этот вопрос на особом контроле.

Поводом для заявления послужила новость о том, что Airbus экстренно отзывает около 6 тысяч самолетов A320 для устранения программной ошибки в системе управления полетом. Решение было принято после инцидента с самолетом авиакомпании JetBlue 30 октября, который совершил вынужденную посадку во Флориде, в результате чего пострадали пассажиры.

Обычно авиакомпании выполняют только «легкие ремонтные процедуры» с самолетами, за все отвечает производитель, но Россия на фоне санкций вынуждена продлевать срок службы Boeing и Airbus всеми способами, заявил НСН исполнительный директор профобъединения «РКК-Наука» Юрий Захарченко.

