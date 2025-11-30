СМИ: США будут давить на Зеленского, чтобы он заключил мирную сделку

Американские власти намерены на следующей неделе оказать на него нажим с целью заключения сделки по урегулированию. В это же время коррупционный скандал, затрагивающий его ближайшего помощника Андрея Ермака, и требования оппозиции о смене власти создают для Зеленского серьёзную политическую угрозу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

