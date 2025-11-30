СМИ: США будут давить на Зеленского, чтобы он заключил мирную сделку

Президент Украины Владимир Зеленский вступает в крайне сложный период, столкнувшись с одновременным давлением извне и внутренними проблемами, сообщает The Washington Post.

Зеленский назначил Умерова главой делегации на переговорах по мирному урегулированию

Американские власти намерены на следующей неделе оказать на него нажим с целью заключения сделки по урегулированию. В это же время коррупционный скандал, затрагивающий его ближайшего помощника Андрея Ермака, и требования оппозиции о смене власти создают для Зеленского серьёзную политическую угрозу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:СШАУкраинаВладимир Зеленский

