СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США

Газета отмечает, что в последние недели публичные выступления политика проходят по сокращенному и не анонсированному заранее графику. Кроме того, теперь высшие должностные лица и военное руководство не сопровождают Мадуро на мероприятиях во избежание коллективной угрозы для венесуэльских властей.

Источники отмечают, что личная охрана президента все больше формируется при участии специалистов с Кубы. В Венесуэле опасаются снижения лояльности со стороны силовиков республики на фоне экономического кризиса и инфляции.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность поимки либо ликвидации Николаса Мадуро.

