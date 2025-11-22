СМИ: Мадуро усилил меры личной безопасности из-за США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро на фоне усиления военного присутствия США в Карибском море ужесточил меры собственной безопасности. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
Газета отмечает, что в последние недели публичные выступления политика проходят по сокращенному и не анонсированному заранее графику. Кроме того, теперь высшие должностные лица и военное руководство не сопровождают Мадуро на мероприятиях во избежание коллективной угрозы для венесуэльских властей.
Источники отмечают, что личная охрана президента все больше формируется при участии специалистов с Кубы. В Венесуэле опасаются снижения лояльности со стороны силовиков республики на фоне экономического кризиса и инфляции.
Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа якобы рассматривает возможность поимки либо ликвидации Николаса Мадуро.
