В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство

Согласно предложению, выплата может начисляться вплоть до совершеннолетия ребенка. Парламентарий подчеркнул, что материнский труд имеет огромную ценность не только для семьи, но и для государства, которое должно его финансово признавать. Миронов напомнил, что соответствующий законопроект вносился ещё в 2021 году, и его фракция продолжает настаивать на этой мере.

Кроме того, парламентарий предложил распространить на федеральный уровень практику выплат многодетным матерям, которая уже существует в некоторых регионах, сделав их регулярными, а не приуроченными исключительно к праздникам.

Многодетным женщинам в России необходимо платить зарплату, заявил в пресс-центре НСН первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

