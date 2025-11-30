В Госдуме предложили выплачивать зарплату за материнство
В России неработающие матери, занимающиеся воспитанием детей, должны иметь право на «родительскую зарплату» в размере не ниже прожиточного минимума на каждого ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на лидера фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова.
Согласно предложению, выплата может начисляться вплоть до совершеннолетия ребенка. Парламентарий подчеркнул, что материнский труд имеет огромную ценность не только для семьи, но и для государства, которое должно его финансово признавать. Миронов напомнил, что соответствующий законопроект вносился ещё в 2021 году, и его фракция продолжает настаивать на этой мере.
Кроме того, парламентарий предложил распространить на федеральный уровень практику выплат многодетным матерям, которая уже существует в некоторых регионах, сделав их регулярными, а не приуроченными исключительно к праздникам.
Многодетным женщинам в России необходимо платить зарплату, заявил в пресс-центре НСН первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду», первый зампредседателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
