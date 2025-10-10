Играют с Трампом: Почему Нобелевскую премию присудили противнице Мадуро
Трамп может обидеться на членов Нобелевского комитета, несмотря на то, что сам активно борется с Мадуро, заявил НСН Виктор Хейфец.
Нобелевскую премию мира «аккуратно» присудили оппоненту президента Венесуэлы, с которым борется американский лидер Дональд Трамп, заявил НСН главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. Он отметил, что отдавать премию Трампу не захотели.
Нобелевскую премию мира получила бывшая депутат венесуэльского парламента Мария Корино Мачадо – одна из лидеров оппозиции страны, выступающая против президента Николаса Мадуро. По мнению членов Нобелевского комитета, женщина заслужила премию из-за её борьбы за демократические права народа Венесуэлы и стремления к справедливому мирному переходу от диктатуры к демократии. Хейфец рассказал, как это отразится на политике.
«Мария Мачадо в Венесуэле сохраняет значительное число сторонников. Оппозиционный лидер получил минимум 40% голосов на выборах, этой кампанией руководила именно Мария Корино Мачадо. Мадуро говорит публично, что она не очень значимый соперник, что он думает на самом деле, мы не знаем. Но ее определенная популярность сомнений не вызывает. Мне кажется, что Нобелевский комитет аккуратно сыграл от противного, они не очень хотели давать премию Трампу, поэтому выбрали аккуратного антагониста – женщина и глобалист. Также они как бы напомнили, что считают победителем в Венесуэле на выборах Эдмундо Гонсалеса, а не Мадуро. Но это символическая поддержка, конечно. Нобелевская премия для Мачадо ничего не изменит для оппозиции Венесуэлы. Ее кандидат Гонсалес находится за пределами страны», - рассказал он.
По его словам, Трамп может обидеться на членов Нобелевского комитета, несмотря на то, что сам активно борется с Мадуро.
«Трамп человек обидчивый, уже шутят, что он может ввести санкции против Норвегии за такое решение. С одной стороны, Трамп сейчас ведет борьбу с Мадуро, активно выступает против него. С другой стороны, он не любит быть ведомым человеком. Победа оппозиционера Мадуро – это красивое дополнение для него, но его решения по Венесуэле не будут связаны с этим», - заключил собеседник НСН.
Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере три скоростные лодки с находившимися на них 18 людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро.
Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля прошлого года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, а некоторые западные страны «признали» победу оппозиции. Позднее Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, получив убежище в Испании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
