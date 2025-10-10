«Мария Мачадо в Венесуэле сохраняет значительное число сторонников. Оппозиционный лидер получил минимум 40% голосов на выборах, этой кампанией руководила именно Мария Корино Мачадо. Мадуро говорит публично, что она не очень значимый соперник, что он думает на самом деле, мы не знаем. Но ее определенная популярность сомнений не вызывает. Мне кажется, что Нобелевский комитет аккуратно сыграл от противного, они не очень хотели давать премию Трампу, поэтому выбрали аккуратного антагониста – женщина и глобалист. Также они как бы напомнили, что считают победителем в Венесуэле на выборах Эдмундо Гонсалеса, а не Мадуро. Но это символическая поддержка, конечно. Нобелевская премия для Мачадо ничего не изменит для оппозиции Венесуэлы. Ее кандидат Гонсалес находится за пределами страны», - рассказал он.

По его словам, Трамп может обидеться на членов Нобелевского комитета, несмотря на то, что сам активно борется с Мадуро.

«Трамп человек обидчивый, уже шутят, что он может ввести санкции против Норвегии за такое решение. С одной стороны, Трамп сейчас ведет борьбу с Мадуро, активно выступает против него. С другой стороны, он не любит быть ведомым человеком. Победа оппозиционера Мадуро – это красивое дополнение для него, но его решения по Венесуэле не будут связаны с этим», - заключил собеседник НСН.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере три скоростные лодки с находившимися на них 18 людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля прошлого года, на следующий день национальный избирательный совет провозгласил Николаса Мадуро избранным президентом на 2025-2031 годы, он набрал, по данным избирательного совета, 51% голосов. На следующий день в Венесуэле разгорелись протесты, а некоторые западные страны «признали» победу оппозиции. Позднее Эдмундо Гонсалес Уррутиа покинул страну, получив убежище в Испании, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

