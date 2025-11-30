СМИ: Поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду
30 ноября 202507:02
Поведение Андрея Ермака, который занимал пост главы офиса президента Украины, на протяжении нескольких лет вызывало неприязнь у чиновников, как администрации Дональда Трампа, так и команды Джо Байдена, сообщает The New York Times.
По данным издания, постоянное нахождение Ермака рядом с украинским лидером Владимиром Зеленским стало предметом внимания как внутри страны, так и на международной арене.
Ранее уволенный с поста главы офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что уходит на фронт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
