«Думаю, что Трампу эта военная операция не очень нужна, учитывая, что она привела бы к негативной реакции в Латинской Америке, да и большинство венесуэльцев против военных решений. Ни одна страна не поддержала бы напрямую эту операцию, позиции США стали бы слабее, а уровень доверия к Вашингтону в этом случае сильно снизился. Для Трампа военная операция — самый неудачный вариант. Основные задачи, которые Трамп ставил перед собой, прежде всего объяснялись внутренней политикой США. Давление на Венесуэлу популярно среди радикалов внутри Вашингтона, кроме того, это позволило бы мобилизовать электорат Трампа. Также, думаю, была поставлена задача по восстановлению былых позиций США в Венесуэле и вытеснению из страны России и Китая. Если бы Мадуро вдруг ушел в отставку под давлением, для Трампа это был бы наилучший вариант, но пока на это не похоже. В основном Вашингтон оказывает влияние на истеблишмент и на военных в Венесуэле, но пока нет признаков того, что давление возымело какой-то успех», — сказал Розенталь.

Вместе с тем, заявил собеседник НСН, риск ударов США по территории Венесуэлы по-прежнему сохраняется.

«Изначально шанс на широкомасштабную военную операцию был невысок, но риск того, что Трамп нанесет какие-то удары по территории страны, в том числе авиаудары, все еще остается. Я бы его не списывал со счетов, потому что слова Трампа порой расходятся с делом», — добавил эксперт.

В заключение Розенталь указал на то, что Россия и Китай главным образом окажут Венесуэле моральную поддержку.

«Думаю, что в основном Россия и Китай окажут Венесуэле моральную поддержку. Будут задействованы те ресурсы, которые есть у России и Китая, в том числе в международных организациях. Москва и Пекин уже заявили, что не приемлют любого давления на независимые государства», — подытожил он.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа рассматривает три возможных сценария проведения военной операции против Венесуэлы.

