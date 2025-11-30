СМИ: Солдаты ВСУ были брошены полковником, дающим автографы по всей Украине

Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев продолжает числиться в должности, но при этом занимается популяризацией своего образа в тылу, в то время как его подразделение находится на передовой, сообщает ТАСС.

Полк был расформирован, а его части распределены по разным участкам фронта. Тем временем, Ширяев, избегающий ношения военной формы, разъезжает по стране и раздает автографы. В частности, он посетил Харьков, где вручил местному предпринимателю флаг со своим портретом и автографом. Этот визит состоялся в период, когда остатки его полка несли потери под Волчанском.

Фактически Ширяев уже отстранен от командования, но формально продолжает считаться командиром.

Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции назвал ключевой проблемой Вооруженных сил Украины катастрофические потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

