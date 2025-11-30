СМИ: Солдаты ВСУ были брошены полковником, дающим автографы по всей Украине
Командир 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Олег Ширяев продолжает числиться в должности, но при этом занимается популяризацией своего образа в тылу, в то время как его подразделение находится на передовой, сообщает ТАСС.
Полк был расформирован, а его части распределены по разным участкам фронта. Тем временем, Ширяев, избегающий ношения военной формы, разъезжает по стране и раздает автографы. В частности, он посетил Харьков, где вручил местному предпринимателю флаг со своим портретом и автографом. Этот визит состоялся в период, когда остатки его полка несли потери под Волчанском.
Фактически Ширяев уже отстранен от командования, но формально продолжает считаться командиром.
Ранее президент России Владимир Путин во время пресс-конференции назвал ключевой проблемой Вооруженных сил Украины катастрофические потери, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Поведение Ермака сильно раздражало Трампа и его команду
- СМИ: США поддерживают заявления Путина об отсутствии интереса ЕС в мире
- СМИ: Солдаты ВСУ были брошены полковником, дающим автографы по всей Украине
- В Петербурге умерла 104-летняя звезда TikTok Нина Сахарнова
- В РФ могут ввести механизм защиты покупателей от «схемы Долиной»
- Орбан рассказал Вучичу о переговорах с Путиным в Москве
- Турция: Атаки на танкеры угрожают безопасности судоходства
- ФСБ: Киев отправил своего агента в Россию под видом депортации
- Зеленский анонсировал в ближайшие дни решения по урегулированию конфликта
- СМИ: В США предложили Киеву просить отсрочки от пошлин вместо ракет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru