От Зеленского — на фронт: Приведет ли отставка Ермака к «краху» на Украине?
По информации западных СМИ, украинский чиновник объявил, что готов «к любым репрессиям» и не хочет «создавать проблем Зеленскому».
Накануне глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку. При этом на следующий же день он объявил, что отправится на фронт. Между тем, в России считают, что отставка Ермака приведет к краху украинского президента Владимира Зеленского.
ИЗ ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО — НА ФРОНТ
28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак ушел в отставку. Украинский президент Владимир Зеленский объявил, что консультации по вопросу кандидата на эту должность вместо Ермака состоятся 29 ноября.
«Уволить Ермака Андрея Борисовича с должности руководителя офиса президента Украины», - говорится на сайте Зеленского.
Сам Ермак на следующий день после своего увольнения объявил, что собирается уйти на фронт. По данным «New York Post», украинский чиновник заявил, что готов «к любым репрессиям».
«Меня оскорбили, и мое достоинство не защитили… Я не хочу создавать проблем Зеленскому, я иду на фронт», - приводит слова Ермака издание.
Газета также писала, что экс-глава офиса подчеркнул, что ему противны «выливающаяся на него грязь» и отсутствие поддержки от тех, кто «знает правду».
Увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского случилось после состоявшихся 28 ноября, на фоне коррупционного скандала, обысков в квартире чиновника, передают «Известия». Их провели сотрудники подконтрольных Западу антикоррупционных ведомств Украины. При этом, по данным издания «РБК-Украина», Ермаку не предъявили никаких обвинений.
«КРАХ ЗЕЛЕНСКОГО»
При этом эксперты считают, что отставка Андрея Ермака станет тяжелым ударом по всей коррупционной и репрессивной системе, которую украинский президент выстраивал последние годы.
«Для Зеленского это крайне невыгодный сценарий. Ермак давно был серым кардиналом. Он решал массу кадровых вопросов, отвечал за контроль силовиков и прокручивание многочисленных коррупционных схем. Отставка Ермака — это предвестие заката режима Зеленского», - заявил в беседе с RT политолог Юрий Баранчик.
В свою очередь экс-премьер ДНР, депутат ГД Александр Бородай считает, что Ермак может дать показания на Зеленского, что приблизит мир между Россией и Украиной.
«Он (Ермак – прим. НСН) более влиятелен, чем сам Зеленский. Выход такого человека в отставку — это начало краха правительства и администрации. Без всякого сомнения он может дать показания на Зеленского прямо сейчас, это абсолютно реально. Для мирных переговоров эта ситуация абсолютно положительна», - сказал он в разговоре с НСН.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что коррупционный скандал на Украине может привести к осложнениям переговоров Киева и Вашингтона, передают «Известия».
