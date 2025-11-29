От Зеленского — на фронт: Приведет ли отставка Ермака к «краху» на Украине?

«Меня оскорбили, и мое достоинство не защитили… Я не хочу создавать проблем Зеленскому, я иду на фронт», - приводит слова Ермака издание.

Газета также писала, что экс-глава офиса подчеркнул, что ему противны «выливающаяся на него грязь» и отсутствие поддержки от тех, кто «знает правду».

Увольнение Ермака с поста главы офиса Зеленского случилось после состоявшихся 28 ноября, на фоне коррупционного скандала, обысков в квартире чиновника, передают «Известия». Их провели сотрудники подконтрольных Западу антикоррупционных ведомств Украины. При этом, по данным издания «РБК-Украина», Ермаку не предъявили никаких обвинений.