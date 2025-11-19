СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поимки либо ликвидации лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.
«Одна из военных мер, находящихся на рассмотрении администрации... отправка спецподразделений для поимки или ликвидации Мадуро», - отмечает газета.
Еще один возможный вариант действий Вашингтона - захват военными венесуэльских нефтяных месторождений либо критической инфраструктуры.
Ранее Дональд Трамп заявил, что США уже определили дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы, но не стал раскрывать деталей, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Меркачева выступила против создания открытого реестра педофилов
- СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро
- Водители такси не спешат менять автомобили под закон о локализации
- Промоутеры заявили о снижении популярности корпоративов в России
- В деле Миндича появилось имя Зеленского
- Кирьянов счел некритичным рекордный ущерб от экономических преступлений
- Мединский назвал события на Украине трагедией для россиян и украинцев
- Россия сократила вложения в американские гособлигации
- Над двумя регионами России сбили 11 украинских БПЛА
- В Пензе загорелся торговый центр
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru