СМИ: США рассматривают вариант поимки или ликвидации Мадуро

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность поимки либо ликвидации лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на источники.

«Одна из военных мер, находящихся на рассмотрении администрации... отправка спецподразделений для поимки или ликвидации Мадуро», - отмечает газета.

Еще один возможный вариант действий Вашингтона - захват военными венесуэльских нефтяных месторождений либо критической инфраструктуры.

Ранее Дональд Трамп заявил, что США уже определили дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы, но не стал раскрывать деталей, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВенесуэлаНиколас МадуроСША

