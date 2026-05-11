Трампу не понравилось: США «отвергли» ответ Ирана по урегулированию конфликта

ТРАМПУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ

Президент США Дональд Трамп назвал реакцию Ирана на американский план урегулирования конфликта неприемлемой.

«Я прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится — он совершенно неприемлем», - написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.

В интервью «Axios» Трамп назвал ответ Ирана неуместным. Он подтвердил, что 10 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по теме конфликта с ИРИ, но оставил неясным, будет ли он продолжать диалог или предпочтет военный вариант, пишет RT.