Трампу не понравилось: США «отвергли» ответ Ирана по урегулированию конфликта
Американский лидер посчитал неприемлемым ответ Тегерана на предложение Вашингтона.
США вновь не понравились «предложения» Ирана по урегулированию конфликта. В этот раз пункты документа касались лишь вопросов прекращения боевых действий в регионе. Однако президент США Дональд Трамп назвал ответ ИРИ неприемлемым. Между тем он грозится отобрать у Ирана обогащенный уран.
ТРАМПУ НЕ ПОНРАВИЛОСЬ
Президент США Дональд Трамп назвал реакцию Ирана на американский план урегулирования конфликта неприемлемой.
«Я прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится — он совершенно неприемлем», - написал американский лидер на своей странице в одной из соцсетей.
В интервью «Axios» Трамп назвал ответ Ирана неуместным. Он подтвердил, что 10 мая провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по теме конфликта с ИРИ, но оставил неясным, будет ли он продолжать диалог или предпочтет военный вариант, пишет RT.
При этом издание «The Wall Street Journal» передавало, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи пропал, когда переговорщики нуждаются в нем «больше всего». Дело в том, что политик не появлялся на публике с тех пор, как получил ранения в результате авиаудара в ходе конфликта с США и Израилем.
Отмечается, что отсутствие Хаменеи становится все большей проблемой для Тегерана на переговорах с Вашингтоном о прекращении огня. По данным источника, в Иране возникли разногласия по поводу того, насколько далеко власти готовы зайти, чтобы заключить соглашение с США. Некоторые радикальные политики разместили в социальных сетях посты с просьбой к Хаменеи высказаться по поводу переговоров с американской стороной.
ОТВЕТ ИРАНА
Накануне иранские власти отправили пакистанским посредникам официальный ответ на американское предложение, касающееся завершения конфликта, пишет RT. Согласно информации агентства IRNA, на этом этапе диалог между сторонами будет сосредоточен лишь на вопросах прекращения боевых действий в регионе.
В начале мая Иран уже передавал США мирный план из 14 пунктов. Тогда Тегеран потребовал прекращения огня, гарантий безопасности, отмены морской блокады, разморозки своих активов и вывода американских войск с прилегающих территорий.
По данным агентства «Tasnim», ИРИ настаивала на решении всех вопросов за 30 дней, делая упор на полное завершение войны. До этого США предлагали двухмесячное перемирие.
Тогда Трамп пообещал, что рассмотрит новый мирный план Ирана. Однако президент США заявил, что он вряд ли будет принят.
«Я рассмотрю план, который Иран отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», - написал Трамп на своей странице в одной из соцсетей.
В итоге США отвергли предложение Ирана о трехэтапном завершении войны. 10 мая Моджтаба Хаменеи распорядился ввести дополнительные меры для противодействия США и Израилю, передает RT. Такое решение политик принял после получения доклада от командующего центральным штабом вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» генерала Али Абдоллахи.
Генерал доложил верховному главнокомандующему о полной оборонительной и наступательной готовности иранской армии. По его словам, командование уже разработало стратегические планы на случай любого развития событий.
При этом младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева считает, что у Ирана есть ряд принципиальных вопросов, в которых США также не готовы уступать.
«Иранцы разделяют вопрос окончания войны и вопрос ядерной программы, для них это два разных вопроса. Они хотят сначала договориться с американцами о прекращении войны. По ядерной программе ничего нового нет. США сами вышли из ядерной сделки, иранцы были готовы к возобновлению условий в обмен на снятие санкций. США посчитали, что им выгоднее начать войну, чем идти на уступки. США решили, что не готовы к укреплению Ирана, потому что, если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс. Иран готов к сотрудничеству, но на справедливых условиях. Если ограничивается ядерная программа, как было в 2015 году, то должны быть какие-то встречные шаги. А если этого не происходит, они сотрудничать не будут. Компромисс возможен только при снятии санкций. Пока также сохраняется требование о выводе войск США с Ближнего Востока. В результате войны они (иранцы – прим. НСН) стали больше отстаивать права, чем искать компромисс», - подчеркнула она в беседе с НСН.
УРАН
При этом накануне Дональд Трамп в интервью программе «Full Measure» также объявил, что США рано или поздно заберут иранский обогащенный уран. Политик уточнил, что США ведут постоянное наблюдение за иранскими ядерными материалами, передает RT.
До этого президент России Владимир Путин сообщил, что Иран, США и Израиль изначально согласовали вывоз обогащенного урана в Россию. Однако позже Вашингтон ужесточил позицию и потребовал передачи материала исключительно на американскую территорию. При этом Путин подчеркнул, что российское предложение по-прежнему остается на столе.
В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков заметил, что Штаты не могут изъять у Ирана обогащенный уран без согласия Тегерана, а могут лишь «наблюдать». По его словам, для безопасного вывоза таких материалов требуется четыре условия: мирная обстановка, официальное соглашение о передаче урана, согласованный с МАГАТЭ план действий и полное сотрудничество Ирана.
«Ни одного из этих 4-х условий на сегодня не существует», - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Ранее политолог-американист Малек Дудаков объяснил, что Дональд Трамп был вынужден прекратить операцию «Эпическая ярость» против Ирана в связи с юридическими препятствиями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Трампу не понравилось: США «отвергли» ответ Ирана по урегулированию конфликта
- Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков с помощью ИИ
- В двух поселках Якутии объявили срочную эвакуацию жителей
- Эксперт назвала страны, которые не пустят россиян со старыми загранпаспортами
- Трамп: Вашингтон договорился об освобождении пяти заключенных в РФ и Белоруссии
- Экс-премьер Таиланда Чинават вышел из тюрьмы по УДО
- В Минобрнауки заявили о введении «дня тишины» при зачислении в вузы
- В Непале при посадке загорелся самолет
- Посол РФ назвал условие для восстановления отношений Москвы и Токио
- Дмитриев указал, что на журналистов WSJ сошло озарение о катастрофе среди лидеров ЕС