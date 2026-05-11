Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон

Британский актер и писатель Майкл Пеннингтон умер в возрасте 82 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Артист ушел из жизни 10 мая, отмечает RT. Причины смерти не уточняются.

Пеннингтон известен по фильмам «Звездные войны: Возвращение Джедая», «Возвращение Шерлока Холмса», «Железная леди», сериалам «Дэлзил и Пэскоу», «Тюдоры», «Чисто английское убийство». Также артист активно работал в театре, Пеннингтон - один из основателей Английской шекспировской компании и постановщик ряда спектаклей. Кроме того, он написал несколько книг и ряд работ по пьесам Уильяма Шекспира.

