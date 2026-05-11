Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон
Британский актер и писатель Майкл Пеннингтон умер в возрасте 82 лет. Об этом пишет Daily Mail.
Артист ушел из жизни 10 мая, отмечает RT. Причины смерти не уточняются.
Пеннингтон известен по фильмам «Звездные войны: Возвращение Джедая», «Возвращение Шерлока Холмса», «Железная леди», сериалам «Дэлзил и Пэскоу», «Тюдоры», «Чисто английское убийство». Также артист активно работал в театре, Пеннингтон - один из основателей Английской шекспировской компании и постановщик ряда спектаклей. Кроме того, он написал несколько книг и ряд работ по пьесам Уильяма Шекспира.
Ранее в возрасте 61 года умер российский актер Игорь Алексеев.
