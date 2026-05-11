В РФ установили «день тишины» при приеме в вузы

«ДЕНЬ ТИШИНЫ»

11 мая замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук объявил о введении в стране «дня тишины» при приеме в российские вузы. Он объяснил, что в такой день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием. Омельчук считает, что такое изменение позволит университету более корректно подойти к приказам.

В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении временно приостанавливаются. По словам замглавы ведомства, это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме.