В РФ установили «день тишины» при приеме в вузы
В это время абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием.
В России установили «день тишины» при приеме в вузы. В Минобрнауки РФ уточнили, что такое нововведение было принято, чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым. Отмечается, что в этот день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием.
«ДЕНЬ ТИШИНЫ»
11 мая замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук объявил о введении в стране «дня тишины» при приеме в российские вузы. Он объяснил, что в такой день абитуриенты не смогут проводить какие-либо действия со своим заявлением и согласием. Омельчук считает, что такое изменение позволит университету более корректно подойти к приказам.
В день, когда приемные комиссии издают приказы о зачислении, поступающие получают четкое понимание своего статуса, и дальнейшие изменения в согласии на зачисление, а также в заявлении временно приостанавливаются. По словам замглавы ведомства, это позволит абитуриентам спокойно планировать дальнейшие шаги, а приемным комиссиям завершить процесс зачисления в упорядоченном режиме.
«Чтобы сделать процесс поступления более предсказуемым и справедливым для абитуриентов, в этом году мы впервые установили так называемый "день тишины". Отсутствие движений в самый последний день сделает ситуацию для абитуриентов существенно более предсказуемой», - приводит слова Омельчука РИА Новости.
ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Уточняется, что среди других нововведений приемной кампании 2026/2027 учебного года — единый цифровой канал подачи документов через портал «Госуслуги», пишет RT. По словам Андрея Омельчука, это сделает процесс поступления единообразным для всех студентов и позволит избежать большого количества ошибок.
Кроме того, изменились правила и для выпускников колледжей. Теперь они смогут сдавать внутренние экзамены только при условии, что продолжают обучение по профилю. Соответствие профилей устанавливает сам университет.
При этом для абитуриентов-иностранцев тоже предусмотрены новые возможности. Теперь они смогут подавать заявления с помощью мобильного приложения «RuiD», а также смогут поступать по внутренним экзаменам при отсутствии ЕГЭ.
К тому же вузам разрешили перераспределять места между квотами — например, если в одной из квот остались свободные места, их можно направить на другие квоты или в общий конкурс.
В апреле сообщалось, что правила приема абитуриентов изменили десять ведущих вузов страны. Речь идет об университетах РУДН, РГСУ, МПГУ, РЭУ им. Плеханова, МФТИ, МИФИ, РАНХиГС, РГГУ, НИУ ВШЭ и МГТУ им. Баумана.
Изменения коснутся приемной кампании 2026/2027 учебного года. Отмечается, что в некоторых вузах поменяли перечень вступительных испытаний, порядок подачи документов и систему целевого набора.
Кроме того, в указанных университетах изменили подход к учету индивидуальных достижений и олимпиад. Также в вузах ввели ограничения на платные места по популярным направлениям, включая психологию, экономику, менеджмент, юриспруденцию и журналистику.
Без бакалавров, но с аспирантами: В 2026 году вузы РФ полностью перейдут на новую систему образования
НАЧАЛО ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
При этом накануне в Минобрнауки назвали дату начала приемной кампании в вузы РФ в 2026 году. Прием документов начнется в единый день — 20 июня.
В пресс-службе ведомства уточнили, что даты окончания приема различаются в зависимости от уровня высшего образования и источника финансирования обучения. Например, в рамках приема на обучение на бюджетной основе по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования прием заявлений и документов завершается с 10 до 20 июля. Однако при приеме на платные места по этим уровням образования кампания заканчивается не позднее 20 сентября.
В рамках приема «на бюджет» по программам магистратуры и специализированного высшего образования прием заявлений и документов завершается не позже, чем 20 августа, пишет ТАСС. При этом во время приема на обучение на платные места по этим уровням образования завершение приема документов — не позднее 20 сентября.
Ранее омбудсмен в сфере образования Амет Володарский в интервью НСН допустил, что после сокращения числа платных мест в вузах может вырасти стоимость обучения на самых популярных направлениях.
Горячие новости
- Генсек ООН назвал низким риск для общественности из-за хантавируса
- Ученые заявили о быстром приросте береговой линии на Каспии
- В РФ установили «день тишины» при приеме в вузы
- ЕС может начать переговоры с Киевом по членству в июне
- Безвиз между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу
- Умер актер из «Звездных войн» Майкл Пеннингтон
- Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом на Украину
- Трампу не понравилось: США «отвергли» ответ Ирана по урегулированию конфликта
- Минздрав снизит бумажную нагрузку на медиков с помощью ИИ
- В двух поселках Якутии объявили срочную эвакуацию жителей