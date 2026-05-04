США решили, что не готовы к укреплению Ирана, а если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. Она отметила, что без отмены санкций Иран вряд ли не готов на уступки.

Тегеран отказался от части прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в переговоры, пишут СМИ. Также республика планирует ограничить обогащение урана до 3,5% и сократить свои запасы, утверждают источники Al Arabiya. Кроме того, Иран намерен отозвать требования вывода войск США с Ближнего Востока и готов постепенно открывать Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. Согласно содержанию 14-пунктного предложения, опубликованного иранскими агентствами Tasnim и Fars, документ включает в себя вывод американских войск из районов, прилегающих к Ирану, снятие блокады, размораживание иранских активов, выплату компенсаций и отмену санкций. Добрева подчеркнула, что Иран не готов к сотрудничеству «просто так».