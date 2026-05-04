Не только ядерный вопрос: Переговоры США и Ирана уперлись в отмену санкций
У Ирана есть ряд принципиальных вопросов, в которых США также не готовы уступать, заявила НСН Евдокия Добрева.
США решили, что не готовы к укреплению Ирана, а если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс, заявила НСН младший научный сотрудник «Центра ближневосточных исследований» ИМЭМО РАН Евдокия Добрева. Она отметила, что без отмены санкций Иран вряд ли не готов на уступки.
Тегеран отказался от части прежних условий и согласился включить свою ядерную программу в переговоры, пишут СМИ. Также республика планирует ограничить обогащение урана до 3,5% и сократить свои запасы, утверждают источники Al Arabiya. Кроме того, Иран намерен отозвать требования вывода войск США с Ближнего Востока и готов постепенно открывать Ормузский пролив в обмен на снятие американской блокады. Согласно содержанию 14-пунктного предложения, опубликованного иранскими агентствами Tasnim и Fars, документ включает в себя вывод американских войск из районов, прилегающих к Ирану, снятие блокады, размораживание иранских активов, выплату компенсаций и отмену санкций. Добрева подчеркнула, что Иран не готов к сотрудничеству «просто так».
«Иранцы разделяют вопрос окончания войны и вопрос ядерной программы, для них это два разных вопроса. Они хотят сначала договориться с американцами о прекращении войны. По ядерной программе ничего нового нет. США сами вышли из ядерной сделки, иранцы были готовы к возобновлению условий в обмен на снятие санкций. США посчитали, что им выгоднее начать войну, чем идти на уступки. США решили, что не готовы к укреплению Ирана, потому что если снять санкции, экономика Ирана получит новый импульс. Иран готов к сотрудничеству, но на справедливых условиях. Если ограничивается ядерная программа, как было в 2015 году, то должны быть какие-то встречные шаги. А если этого не происходит, они сотрудничать не будут», — отметила она.
По ее словам, у Ирана есть ряд принципиальных вопросов, в которых США также не готовы уступать.
«Компромисс возможен только при снятии санкций. Пока также сохраняется требование о выводе войск США с Ближнего Востока, официальной "отмены" этого пункта не было. Иранцы точно не будут обсуждать свою ракетную программу, ядерная программа стала тоже более чувствительным вопросом, хотя до войны компромисс был практически найден. В результате войны они стали больше отстаивать права, чем искать компромисс», — заключила собеседница НСН.
Ранее США отвергли предложение Ирана о трехэтапном завершении войны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в интервью израильскому телеканалу Kan News. Тегеран передал посредникам трёхэтапный план урегулирования, который предусматривает прекращение военных действий, обсуждение контроля над Ормузским проливом и решение вопросов по ядерной программе Ирана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
