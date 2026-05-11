Министр обороны ФРГ прибыл с необъявленным визитом на Украину
11 мая 202609:27
Юлия Савченко
Министр обороны Германии Борис Писториус приехал в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает агентство DPA.
Чиновник проведет переговоры с украинской стороной о расширении сотрудничества в оборонной промышленности, пишет RT. Ожидаются в том числе обсуждения совместной разработки беспилотных систем.
Поездку министра не анонсировали заранее из соображений безопасности.
Как отметил Писториус, ФРГ и Украина - «стратегические партнеры», и сотрудничество выгодно обеим странам.
Ранее британский принц Гарри совершил неожиданный визит на Украину.
