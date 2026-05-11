ЕС может начать переговоры с Киевом по членству в июне

Евросоюз может начать прямые переговоры с Украиной по членству в сообществе до конца июня. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, передает РИА Новости.

Перед заседанием глав МИД в Брюсселе Кос заявила, что «поторопит министров», поскольку переговоры по вопросу членства по первому кластеру можно начать до окончания председательства Кипра в Совете ЕС в конце июня.

«А остальные пять кластеров можем открыть в июле», - указала еврокомиссар.

Между тем политолог Александр Дудчак заявил, что придуманная формула урезанного членства Украины в ЕС является откровенным издевательством над страной.

