Ранее Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) заявляло, что на территории Ирана может находиться около 440 кг обогащенного до 60% урана. Кузнецов подчеркнул, что для работы АЭС он не используется и, скорее всего, связан с ядерной программой исламской республики.

«Основной вид уранового топлива, которое используют на АЭС, это диоксид урана, UO2. Это обогащение 4,5-5%. Возникает вопрос: если на станции он не используется, так для чего эти 60% обогащения урана? На хлеб намазывают и с чаем едят? Я думаю, что далеко все не так просто, и действительно Иран работает над ядерным оружием, это к гадалке не ходи. Урана 60% обогащения, который у них сейчас накоплен, на 11 боезарядов хватит. Именно поэтому вокруг их ядерной программы все и кружится. И из-за этого и скандалы идут, и МАГАТЭ на них бездарно, но наезжает в этом плане. И бомбят их именно поэтому» — выразил уверенность собеседник НСН.

Эксперт уверен, что данные объемы весьма интересуют США. При этом он считает, что вполне реально вывезти этот уран на территорию России и определить в хранилище на радиохимическом заводе «Маяк».

В Кремле неоднократно говорили, что удары по ядерным объектам в Иране, в том числе по «Бушер», могут привести к непоправимым последствиям, напоминает «Радиоточка НСН».

