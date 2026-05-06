Позагорать? Зачем Мерц решил отправить немецкий корабль в Ормузский пролив
Дональд Трамп является для Германии важным союзником по украинскому вопросу, и чтобы задобрить его, канцлер ФРГ готов делать символические заявления по Ирану, сказал НСН Александр Рар.
Германия может отправить свои корабли в Ормузский пролив лишь после того, как США и Иран заключат перемирие, чтобы оказать символическую поддержку американцам, заявил в беседе с НСН немецкий политолог Александр Рар.
Германия «при наличии соответствующих условий» готова участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, в том числе с привлечением военных средств. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру в Берлине. Он также подтвердил отправку первого немецкого корабля в Средиземное море. При этом Рар допустил, что речи о полноценном участии в военном конфликте не идет.
«Это просто заявление. Германия не готова к таким акциям, только начинает настоящую милитаризацию. Немецкие политики последние два месяца заявляли, что Германия будет участвовать в войне, критиковали войну в Иране. Новое высказывание Мерца - скорее попытка наладить отношения с Дональдом Трампом. Американцы не на шутку обиделись на его слова о том, что США терпит в Иране унизительное поражение. Трамп выводит американские войска из Германии. Возможно, высшее руководство Германии решило, что лучше пойти американцам навстречу, не ссориться. Думаю, Мерц готов поплавать в Ормузском проливе в сопровождении американских кораблей и показать солидарность. Но немецкие корабли поплывут только при мирном соглашении. Если не будут стрелять, будет прекрасная погода и можно будет загорать. Начинать войну с Ираном Мерц не может. По конституции Германии для этого он должен получить мандат от Бундестага, чего в этом случае не будет», - сказал он.
Как подчеркнул собеседник НСН, в Германии по-прежнему в США, как в союзнике по украинскому вопросу.
«В Германии есть флот, но не думаю, что туда надо посылать армию. Вопрос о высадке немецких десантов на территории Ирана точно не идет. Вопрос в двух-трех военных кораблях, которые будут вместе с американцами, может быть, французами дежурить. Европа никогда сама воевать не хочет, но если американцы требуют, как было в Афганистане, Ливии в свое время, готовы нехотя поучаствовать в военных конфликтах. Это скорее символическое участие, как в Гренландии. В этот раз пошлют чуть больше солдат, поплавают в Персидском заливе, испытают надежность своих кораблей. Но всерьез это заявление ничего не меняет. В Германии сейчас на Иран наплевать, все желают, чтобы Иран рано или поздно проиграл. Но чуть ослабить Трампа и показать, что он не всемогущ, западные политики хотели бы. Чтобы приручить его, сказать, что он нужен им для поддержки Украины. Там никакого мира не может быть. С точки зрения высшего руководства Германии, Америка сейчас важна, как прочный союзник в войне против России», - объяснил Рар.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность пересмотра планов по размещению дальнобойного оружия в Германии, включая крылатые ракеты Tomahawk. Решение может быть связано с предстоящим выводом части американских военнослужащих из ФРГ, передает «Радиоточка НСН».
