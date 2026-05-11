Безвиз между Россией и Саудовской Аравией вступил в силу
11 мая 202609:52
Юлия Савченко
Россияне смогут посещать Саудовскую Аравию без виз с 11 мая. Об этом пишет РИА Новости.
Взаимное соглашение об отмене виз между странами вступило в силу. Теперь туристы из России с любыми типами паспортов могут приезжать в Саудовскую Аравию на срок до 90 дней.
Ранее в МИД РФ сообщили, что соглашение о взаимной отмене визовых требований с Саудовской Аравией для граждан двух стран начнет действовать 11 мая. Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН назвал это решение важным и допустил, что поток туристов в королевство будет большим.
