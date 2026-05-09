В Иране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи
Руководитель протокольной службы офиса верховного лидера Ирана Мазахер Хосейни сообщил, что Моджтаба Хаменеи, верховный лидер страны, получивший ранения во время ударов США и Израиля, идёт на поправку.
По словам Хосейни, Хаменеи пострадал из‑за взрывной волны — он упал и получил травмы. У лидера диагностировали небольшую травму колена и спины, а также рваную рану за ухом. Хосейни уточнил, что спина уже зажила, колено скоро восстановится, и в целом Хаменеи находится в полном здравии. Он также добавил, что верховный лидер выступит перед публикой, как только наступит подходящее время.
7 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о встрече с Моджтабой Хаменеи — это стало первым официальным сообщением о контакте президента с верховным лидером.
С момента избрания Хаменеи на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта он не появлялся на публике. Тем не менее его пресс‑служба распространила несколько посланий от имени лидера: их либо зачитывали ведущие в телеэфире, либо публиковали в печатном виде.
Ранее стало известно, что верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали.
Горячие новости
- Сергей Безруков спел «День Победы» на улице
- Путин объяснил, почему не было техники на параде Победы
- В Иране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи
- Британские журналисты нашли в России «сверхсекретную школу шпионажа и хакерства»
- Юрист напомнил о новом порядке налога на доход по вкладам за 2025 год
- Вагнеровцы прошли в колонне «Бессмертного полка» с портретом Евгения Пригожина
- В ВСУ пригрозили ударами по Сибири после перемирия
- Телеведущего из Италии поразила атмосфера сплоченности в России в День Победы
- Актер Уиллем Дефо посетил российский павильон на Венецианской биеннале
- СМИ: ВСУ пытались прорваться в тыл ВС РФ во время объявленного Киевом перемирия