В Иране рассказали о состоянии верховного лидера Моджтабы Хаменеи

По словам Хосейни, Хаменеи пострадал из‑за взрывной волны — он упал и получил травмы. У лидера диагностировали небольшую травму колена и спины, а также рваную рану за ухом. Хосейни уточнил, что спина уже зажила, колено скоро восстановится, и в целом Хаменеи находится в полном здравии. Он также добавил, что верховный лидер выступит перед публикой, как только наступит подходящее время.



7 мая президент Ирана Масуд Пезешкиан объявил о встрече с Моджтабой Хаменеи — это стало первым официальным сообщением о контакте президента с верховным лидером.



С момента избрания Хаменеи на высшую руководящую должность в ночь на 9 марта он не появлялся на публике. Тем не менее его пресс‑служба распространила несколько посланий от имени лидера: их либо зачитывали ведущие в телеэфире, либо публиковали в печатном виде.

Ранее стало известно, что верховного лидера ИРИ Хаменеи тяжело ранили и изуродовали.

