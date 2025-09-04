Накануне мероприятий в Пекине в китайском Тяньцзине завершился крупнейший в истории саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где собрались более 20 глав государств и представителей международных организаций. В Тяньцзиньской декларации лидеры отметили усиление геополитической напряженности, указали на недопустимость блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем и осудили односторонние принудительные меры, в том числе экономические. Кроме того, Москва поддержала инициативу Пекина по глобальному управлению.

Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявлял НСН, что саммит ШОС станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы.

«Этот саммит ШОС может стать точкой невозврата во взаимодействии с западными странами. В последние годы политика западных стран во главе с США была политикой ультиматумов. Индии был поставлен ультиматум не покупать российскую нефть, Китай тоже заставляют отказаться от сотрудничества с Россией, на Казахстан и другие страны оказывают сильное давление. Пришло время, когда необходимо сбросить маски и откровенно взаимодействовать друг с другом, показать Западу, что мы едины. Все хотят честной конкуренции на рынке, а не взаимодействовать путем санкций», - сказал он.

Именно на саммите ШОС, на формальных и неформальных переговорах в Пекине сформировались контуры нового миропорядка. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил пять принципов глобального управления, ключевыми моментами которых стали равенство и международное право.