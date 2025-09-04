Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай
Четырехдневный визит Владимира Путина в Китай завершился большой пресс-конференцией со множеством заявлений. Самые яркие — в материале НСН.
Президент России Владимир Путин провел четыре насыщенных событиями дня в Китае. В рамках визита состоялись плодотворные переговоры, российский лидер посетил грандиозный военный парад и сделал ряд ярких заявлений по Украине, которые попали на первые полосы мировых СМИ.
Накануне мероприятий в Пекине в китайском Тяньцзине завершился крупнейший в истории саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где собрались более 20 глав государств и представителей международных организаций. В Тяньцзиньской декларации лидеры отметили усиление геополитической напряженности, указали на недопустимость блоковых и конфронтационных подходов к решению проблем и осудили односторонние принудительные меры, в том числе экономические. Кроме того, Москва поддержала инициативу Пекина по глобальному управлению.
Глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявлял НСН, что саммит ШОС станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы.
«Этот саммит ШОС может стать точкой невозврата во взаимодействии с западными странами. В последние годы политика западных стран во главе с США была политикой ультиматумов. Индии был поставлен ультиматум не покупать российскую нефть, Китай тоже заставляют отказаться от сотрудничества с Россией, на Казахстан и другие страны оказывают сильное давление. Пришло время, когда необходимо сбросить маски и откровенно взаимодействовать друг с другом, показать Западу, что мы едины. Все хотят честной конкуренции на рынке, а не взаимодействовать путем санкций», - сказал он.
Именно на саммите ШОС, на формальных и неформальных переговорах в Пекине сформировались контуры нового миропорядка. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил пять принципов глобального управления, ключевыми моментами которых стали равенство и международное право.
Подводя итоги четырехдневной командировки, Путин выступил перед журналистами. Российский лидер выразил мнение о наличии «света в конце тоннеля» в урегулировании украинского конфликта, в то же время подчеркнул готовность России к военному решению поставленных задач и пригласил президента Украины Владимира Зеленского в Москву.
«Я никогда не отказывался от этого, если эта встреча хорошо подготовлена и будет вести к каким-то позитивным возможным результатам. Кстати говоря, Дональд (Трамп — прим. НСН) попросил меня, если возможно, провести такую встречу. Я сказал: да, это возможно. В конце концов, если Зеленский готов, пусть приезжает в Москву — такая встреча состоится», — сказал Путин.
Говоря о возможных рисках для Зеленского в случае его визита в Москву, зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал НСН, что если украинского лидера приглашают в столицу России, то его не будут здесь арестовывать, это недопустимо, но он должен быть готов к конструктивным переговорам.
«Если мы приглашаем кого-то, то арестовывать этого человека не будут. Это нонсенс. Недопустимо. В нормальных семьях так не поступают. Значит, если приглашаем, то его примут. Но мы приглашаем не просто посетить Москву, где он был сотни раз, а на переговоры. А вот к переговорам он должен быть готов. Просто так с ним проводить дружескую встречу никто не будет. И он не должен устраивать такую клоунаду, которую он устроил при первом приезде в Белый дом. Понятно, что в другую страну разговаривать с ним мы не поедем, так что пусть приезжает сюда», — сказал он.
Выступая перед журналистами, Путин также указал, что Москва готова повысить уровень переговоров с Киевом «до действительно высокого». При этом он отметил, что не хотел бы сейчас называть конкретные фамилии. Чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН предположил, что уровень российских переговорщиков с Украиной могут повысить до министров, но речи о встрече лидеров двух стран пока не идет.
«Если наш президент "забросил" такую фразу, речь не идет о скорейшей встрече Путина с Зеленским. Когда встречаются два лидера, должны быть конечные договоренности с гарантиями безопасности двух стран, а их пока нет. Это может произойти в конце, когда будут договоренности по всем вопросам. Тогда возможны встречи не только с Украиной, но и с западноевропейскими партнерами, чтобы они тоже могли участвовать в гарантиях безопасности, потому что сейчас с их стороны много воинственных заявлений», - заключил собеседник НСН.
На пресс-конференции, конечно же, не обошлось без вопроса от журналистов про высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца. За пару часов до этого в интервью телеканалу Sat.1 Мерц назвал Путина «возможно, самым жестоким военным преступником нашего времени» и призвал экономически истощить Россию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ заявил, что канцлер ФРГ позволил себе «очень много нехороших заявлений», и его мнение «вряд ли может теперь приниматься во внимание». Сам российский лидер назвал заявление попыткой «снять ответственность с Запада за происходящее на Украине».
«Я думаю, что это неудачная попытка снять с себя — не с себя лично, а со своей страны, вообще с «коллективного Запада» — снять с себя ответственность за ту трагедию, которая происходит сейчас на Украине. Что имею в виду? Напомню, говорил уже неоднократно: в 2014 году министры трех европейских стран приехали в Киев и поставили свои подписи под документом, который, по сути, являлся соглашением между действующей властью, между президентом Януковичем тогда, и оппозицией. И в соответствии с этой договоренностью все спорные вопросы политического характера должны были бы решаться в конституционном поле — мирным путем, правовым путем», — ответил Путин.
Однако в этой бочке дегтя не обошлось и без ложки меда: российский лидер завершил пресс-конференцию с осторожным оптимизмом, заявив про «свет в конце тоннеля» в вопросе украинского урегулирования.
«Учитывая настрой администрации США во главе с президентом Трампом, замечаем не только обращения, но и подлинное стремление найти выход из ситуации. По моему мнению, появляется определенная надежда на разрешение конфликта. Посмотрим, как будут развиваться события. Если же нет, то мы будем вынуждены достичь всех целей военным способом», — сказал президент в заключительном слове.
ДАВЛЕНИЕ В НОРМЕ?
Президент США Дональд Трамп заявил, что мир «увидит, что произойдет», если Соединенным Штатам не понравится решение Владимира Путина в вопросе урегулирования украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что его администрация еще не приступала «ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Москву.
«Вы называете это бездействием, а я еще не приступил ни ко второй, ни к третьей фазе, но когда вы говорите, что никаких действий не предпринимается, я думаю, вам следует найти себе новую работу», — сказал Трамп журналистам.
Помимо всего прочего, Трамп напомнил, что ранее Белый дом ввел в отношении Индии пошлины в 50% из-за закупок страной российской нефти.
В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что представители стран Европы завершили работу по подготовке гарантий безопасности для Украины, напоминает РЕН ТВ.
Всего в «коалицию желающих» помочь Киеву входят 35 стран. Межгосударственная онлайн-конференция запланирована на 4 сентября. По завершению встречи европейские лидеры планируют позвонить президенту США. Однако президент Украины заявлял, что «коалиция желающих» выглядит «теоретической».
Совещание пройдет под председательством президента Франции и британского премьер-министра Кира Стармера. Участники встречи «обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проводимую в последние недели, и проанализируют последствия упорного отказа России от заключения мира», сообщил ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов ранее говорил «Радиоточке НСН», что эта встреча не повлияет ровным счетом ни на что, лидеры европейских стран просто будут петь друг другу дифирамбы, однако крайне интересно посмотреть на реакцию американского президента на то, что Европа и Зеленский по факту идут против команды главы Белого дома.
«Этим совещанием они никак не навредят России, потому что от этого совещания не зависит ровным счетом ничего. Они просто собираются в своем кругу. Можно провести аналогию с басней Крылова: "Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку". Они будут петь друг другу дифирамбы и рассказывать, как собираются побеждать Россию. Проблема с Европой одна: она лишена суверенитета. Лидеры европейских стран, включая самого слабого и никчемного президента Франции за всю историю Макрона, преследуют любые интересы, кроме национальных. Они собой являют препятствие на пути к мирному регулированию», — сказал он.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского
- Мазаев рассказал, на кого направлен запрет на пропаганду наркотиков в песнях
- Греф заявил о технической стагнации экономики России
- В России рентабельных запасов нефти хватит на 25 лет
- Над территорией России уничтожили 46 украинских беспилотников
- В Лиссабоне 15 человек погибли из-за падения фуникулера
- Путин отправил президентский самолет в Китай для эвакуации больного мальчика
- Слуцкий: Каллас впала в истерику после саммита ШОС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru