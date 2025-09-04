В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9
4 сентября 202508:39
Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Аргентине. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).
Сейсмособытие произошло в 04.10 UTC (07.10 мск). Толчки зарегистрировали на северо-западе страны в 186 километрах западнее города Сальта. Очаг землетрясения находился на глубине 176 км.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.
Ранее в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр располагался примерно в 146 км от Петропавловска-Камчатского, пишет Ura.ru.
