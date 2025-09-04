В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано в Аргентине. Об этом заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

Сейсмособытие произошло в 04.10 UTC (07.10 мск). Толчки зарегистрировали на северо-западе страны в 186 километрах западнее города Сальта. Очаг землетрясения находился на глубине 176 км.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Камчатском крае произошло землетрясение магнитудой 6,0, эпицентр располагался примерно в 146 км от Петропавловска-Камчатского, пишет Ura.ru.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ЗемлетрясениеАргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры