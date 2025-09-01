Неизолированная Россия: Путин высказался об Украине на саммите ШОС
Главы более 20 государств встретились на саммите ШОС в китайском Тяньцзине: Путин говорил о мире, Моди публиковал совместные фото с российским президентом, а Дмитриев иронизировал на тему «изоляции» России.
Президент России Владимир Путин надеется, что достигнутые на Аляске «понимания» открывают дорогу к миру на Украине. Об этом он заявил на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине. Путин также пообещал проинформировать коллег по ШОС об итогах встречи с американским лидером Дональдом Трампом.
«Мы широко ценим усилия и предложения Китая, Индии и других наших стратегических партнёров, призванные содействовать урегулированию украинского кризиса. Отмечу, что понимание, достигнутое на недавней российско-американской встрече в верхах на Аляске, надеюсь, также идут в этом направлении, открывая дорогу к миру на Украине», — заявил Путин.
Российский лидер также обратил внимание на то, что ключевые принципы Устава ООН «верны и незыблемы» по сей день.
«По итогам Второй Мировой войны была создана Организация Объединённых Наций, которая в этом году так же отмечает 80-летний юбилей, а в её устав вошли ключевые принципы: верховенство международного права, право нации на самоопределение, суверенного равенства, невмешательства во внутренние дело, уважение независимости и национальных интересов каждого государства. Эти принципы верны и незыблемы и по сей день. Именно на них выстраивается и деятельность Шанхайской организации сотрудничества, объединяющей единомышленников, приверженных идеям построения единого, справедливого, многополярного миропорядка», — отметил российский лидер.
Путин вновь отметил, что кризис на Украине возник «не в результате нападения России», а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве. По его словам, Россия в вопросе украинского кризиса придерживается подхода, что ни одна страна не может обеспечить свою безопасность за счет другой. Первопричины украинского кризиса должны быть устранены для долгосрочного урегулирования, подчеркнул Путин. Он также добавил, что заседание Совета глав правительств ШОС пройдет в Москве в ноябре 2025 года.
В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
Напомним, саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют руководители более чем 20 государств, в том числе президент России, и представители 10 международных организаций. Путин находится в Китае в рамках государственного визита для участия в саммите ШОС и параде в честь 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне. В рамках четырехдневной поездки 2 сентября в Пекине Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В тот же день пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии.
На площадке саммита в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине Путина поприветствовали песней «Калинка-малинка», напоминает 360.ru. Позже российский лидер и Си Цзиньпин кратко пообщались. Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина о результатах саммита на Аляске, отмечает RT.
Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про «изоляцию» России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС.
«Изолированная» Россия», — иронично написал Дмитриев в соцсети X.
На кадрах видно, как лидеры стран собираются для общей фотографии и пожимают руку российскому президенту. Дмитриев также добавил, что о бывшем президенте США Джо Байдене «никто не вспоминает». Дмитриев также назвал саммит ШОС «исторически важным», передает РЕН ТВ.
«Главный посыл саммита ШОС — это единство, это совместные инвестиционные проекты, важные для всех наших граждан. <...> Мы видим, что много важных проектов будут реализовываться», — рассказал Дмитриев.
Говоря о РФПИ, его глава отметил, что у России много инвестиционных проектов с Китаем и другими партнёрами. Они помогут российским компаниям выходить на китайский и индийский рынок. Также будет создан мощный центр поддержки российского бизнеса в Китае и Индии. В ближайшие дни будет объявлено о нескольких совместных проектах со странами ШОС, добавил Дмитриев.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, участвующий в саммите Совета глав государств ШОС, заявил, что ему всегда приятно встретиться с Путиным. Глава правительства разместил фотографии общения в кулуарах с российским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином (на фото ниже).
«Всегда приятно встречаться с президентом Путиным», — написал Моди в соцсети Х после встречи с Путиным перед началом саммита.
В Тяньцзине Моди также встретился с президентами Туркмении, Узбекистана, Киргизии и премьер-министром Армении. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений.
Заместитель генерального секретаря Исследовательского центра ШОС при Китайской академии общественных наук Ян Цзинь ранее говорил, что саммит ШОС предложил новую модель для глобализации и устойчивого развития.
Он также указал на потенциал для углубления промышленного сотрудничества между странами на пространстве объединения, отмечает газета Global Times.
Встречу мировых лидеров в Тяньцзяне не обошли стороной и мировые СМИ. Они обратили особое внимание на встречу Путина и Си Цзиньпина.
«Саммит в Тяньцзине - крупнейший саммит ШОС с его формирования в 2001 году. В свете визитов лидеров России и Индии председатель КНР покажет, что способен использовать управленческое искусство, военную помощь и историю для продвижения к глобальному лидерству», — пестрят страницы американской газеты New York Times.
А британская Guardian считает, что цель саммита ШОС — «бросить вызов блокам, возглавляемым США и находящимся под влиянием Запада».
