Напомним, саммит ШОС проходит в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. В нем участвуют руководители более чем 20 государств, в том числе президент России, и представители 10 международных организаций. Путин находится в Китае в рамках государственного визита для участия в саммите ШОС и параде в честь 80-летнего юбилея победы во Второй мировой войне. В рамках четырехдневной поездки 2 сентября в Пекине Путин проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. В тот же день пройдет трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и Монголии.

На площадке саммита в международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян» в Тяньцзине Путина поприветствовали песней «Калинка-малинка», напоминает 360.ru. Позже российский лидер и Си Цзиньпин кратко пообщались. Путин сообщил, что проинформировал Си Цзиньпина о результатах саммита на Аляске, отмечает RT.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев пошутил про «изоляцию» России, опубликовав видеозапись совместного фотографирования участников саммита ШОС.

«Изолированная» Россия», — иронично написал Дмитриев в соцсети X.

На кадрах видно, как лидеры стран собираются для общей фотографии и пожимают руку российскому президенту. Дмитриев также добавил, что о бывшем президенте США Джо Байдене «никто не вспоминает». Дмитриев также назвал саммит ШОС «исторически важным», передает РЕН ТВ.