Уровень российских переговорщиков с Украиной могут повысить до министров, но речи о встрече лидеров двух стран пока не идет, объяснил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова повысить уровень переговоров с Киевом «до действительно высокого политического уровня». При этом он отметил, что не хотел бы сейчас называть конкретные фамилии. Корчмарь предположил, что речь может идти о министре обороны или главах других ведомств.