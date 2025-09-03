До какого уровня повысятся переговоры Москвы с Киевом
Встречи Путина с Зеленским и европейскими лидерами не будет до согласования конечных договоренностей, сказал в эфире НСН Василий Корчмарь.
Уровень российских переговорщиков с Украиной могут повысить до министров, но речи о встрече лидеров двух стран пока не идет, объяснил в интервью НСН чрезвычайный и полномочный посланник МИД РФ в отставке Василий Корчмарь.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова повысить уровень переговоров с Киевом «до действительно высокого политического уровня». При этом он отметил, что не хотел бы сейчас называть конкретные фамилии. Корчмарь предположил, что речь может идти о министре обороны или главах других ведомств.
«Наши цели озвучены: нейтралитет Украины и невступление ее в НАТО, денацификация, демилитаризация, новые территории России должны быть юридически закреплены на международном уровне. На каком уровне все это может происходить? Военные специалисты - на уровне министров обороны, чтобы были гарантии прекращения огня и разведения войск со стороны военных обеих сторон. По гражданским, всем гуманитарным вопросам - то же самое, уровень может быть поднят до уровня министров или представителей президентов. Нужны встречи на таком уровне по всем трем группам вопросов. Мединский – помощник президента, это самый рабочий уровень, здесь все вопросы согласовываются с администрацией президента, как минимум», - пояснил диполмат.
По его словам, встреча президента РФ с украинским и европейскими лидерами может произойти в конце переговоров.
«Если наш президент "забросил" такую фразу, речь не идет о скорейшей встрече Путина с Зеленским. Когда встречаются два лидера, должны быть конечные договоренности с гарантиями безопасности двух стран, а их пока нет. Это может произойти в конце, когда будут договоренности по всем вопросам. Тогда возможны встречи не только с Украиной, но и с западноевропейскими партнерами, чтобы они тоже могли участвовать в гарантиях безопасности, потому что сейчас с их стороны много воинственных заявлений», - заключил собеседник НСН.
23 июля в Стамбуле, в ходе третьего раунда переговоров Россия предложила Украине сформировать три рабочие группы по политическим, военным и гуманитарным вопросам, но пока не получила ответа, отмечает «Радиоточка НСН».
Путин ранее заявил, что если Зеленский готов к переговорам с Россией, то пусть приезжает в Москву. Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа пояснил НСН, что если украинского лидера действительно пригласят в Россию, то не будут здесь арестовывать.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Минздраве и Госдуме рассказали про медицинский туризм в России
- Продюсер объяснил, почему за концерт Крида могут наказать организаторов
- До какого уровня повысятся переговоры Москвы с Киевом
- Россиянам объяснили, когда лучше всего взять отпуск в 2025 году
- Финансист призвал платить детям, чтобы научить их жизни
- «Завидую Гергиеву!»: Мазаев о сложностях на гастролях в регионах
- Ученые выяснили, чем мужское старение отличается от женского
- Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным в ближайшие дни
- Швеция рассмотрит продажу истребителей Gripen Украине
- «Хватит на водку»: Мазаев пожаловался на отчисления за звучание своих хитов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru