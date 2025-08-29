«Завершить не важно как»: Трамп склоняет Киев к отказу от территорий ради мира
Трамп считает Украину помехой для восстановления отношений с Россией, а в Европе пытаются сложить «пазл», жалуясь, что Москва и Вашингтон их игнорируют.
Президент США Дональд Трамп недоволен безуспешностью его попыток положить конец российско-украинскому конфликту и хочет поскорее его завершить любой ценой, пишут западные СМИ.
В то же время в Европе гадают о договоренностях на Аляске Трампа и президента РФ Владимира Путина, считая утопией гипотетическую встречу главы российского государства с лидером киевского режима.
ТРАМП УСТАЛ И РАЗДРАЖЕН
Нереалистичные требования Киева, не желающего идти на территориальные уступки Москве, раздражают Дональда Трампа, который поскорее хочет завершить конфликт на Украине, сообщил накануне журнал The Atlantic. Президент США «недоволен» Европой и Владимиром Зеленским, считая, что Украина должна смириться с потерей части территорий, сообщили изданию неназванные чиновники.
«Дональд Трамп не хочет своими действиями по Украине оттолкнуть своих сторонников в США. Он просто хочет завершить конфликт. Ему почти не важно, как», — говорится в публикации.
Со своей стороны, французский журнал Le Point выяснил, что Трамп считает Украину препятствием для мирного разрешения конфликта и восстановления отношений Вашингтона с Москвой.
«Приоритет Трампа — восстановление функциональных отношений с Россией. Украина, по его мнению, является препятствием», - отмечают во Франции.
Вместе с тем, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила в четверг, 28 августа, что лидеры России и Украины не готовы самостоятельно завершить конфликт.
«Возможно, Путин и Зеленский не готовы самостоятельно положить конец этому конфликту. Трамп хочет, чтобы он прекратился, но лидеры этих двух стран тоже должны хотеть этого. Трамп сделает дополнительные заявления по этому поводу позже», — сказала она на брифинге журналистам.
ЕВРОПА СКЛАДЫВАЕТ «ПАЗЛ»
Эхо этих слов долетело до Европы, где прошла встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном - эта парочка безуспешно пытается доказать свою значимость на фоне гиперактивности Трампа.
«Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения», - заявил Мерц на совместной с пресс-конференции коллегой.
По данным все того же журнала Atlantic, в Европе жалуются на то, что не знают деталей российско-американских переговоров по Украине и «пытаются сложить пазл».
«Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой», - отмечает издание.
В Европе тем временем выдвигают абсурдные варианты урегулирования конфликта. По данным Politico, европейские лидеры думают о создании 40-километровой буферной зоны между контролируемыми Россией и Украиной территориями. Согласно их задумке, миротворцы будут патрулировать демилитаризованную зону и обучать украинских военных, а основная роль в этом будет отдана Франции и Великобритании.
После переговоров Путина с Трампом 15 августа в Анкоридже на Аляске президент США заявил о возможном размещении на Украине после завершения конфликта военных из Франция, Германия и Великобритании.
«У нас есть европейские страны, они уже вовлечены. Некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это станет проблемой. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого, но кто знает», - сказал тогда президент США.
При этом он заверил, что «американских сапог» на защите украинской границы не будет, а сама Украина не станет членом НАТО.
По данным Bloomberg, около десяти стран выразили готовность направить вооруженные силы на Украину. Financial Times пишет, что Запад хочет создать «три линии обороны» Украины: нейтральных миротворцев в демилитаризованной зоне, военных ВСУ на украинских границах и размещенных дальше европейских «сил сдерживания». В Москве же отвергли идею о европейских войсках на территории соседней страны.
18 августа во время встречи Трампа с Зеленским в Белом доме президент США показал украинскому лидеру в Овальном кабинете карту Украины, на которой были закрашены розовым цветом находящиеся под контролем России регионы. Зеленский поблагодарил Трампа, однако потом в Киеве назвали это пропагандой, уверяя, что карта не правильная.
