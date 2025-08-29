ЕВРОПА СКЛАДЫВАЕТ «ПАЗЛ»

Эхо этих слов долетело до Европы, где прошла встреча канцлера ФРГ Фридриха Мерца с президентом Франции Эммануэлем Макроном - эта парочка безуспешно пытается доказать свою значимость на фоне гиперактивности Трампа.

«Очевидно, что встречи Зеленского и Путина не будет, хотя Трамп и Путин договаривались о необходимости ее проведения», - заявил Мерц на совместной с пресс-конференции коллегой.

По данным все того же журнала Atlantic, в Европе жалуются на то, что не знают деталей российско-американских переговоров по Украине и «пытаются сложить пазл».

«Европейские официальные лица говорят о том, что они озадачены тем, что именно пообещал американцам Путин за закрытыми дверями и что увезли с собой американские официальные лица с обсуждений с Москвой», - отмечает издание.

В Европе тем временем выдвигают абсурдные варианты урегулирования конфликта. По данным Politico, европейские лидеры думают о создании 40-километровой буферной зоны между контролируемыми Россией и Украиной территориями. Согласно их задумке, миротворцы будут патрулировать демилитаризованную зону и обучать украинских военных, а основная роль в этом будет отдана Франции и Великобритании.

После переговоров Путина с Трампом 15 августа в Анкоридже на Аляске президент США заявил о возможном размещении на Украине после завершения конфликта военных из Франция, Германия и Великобритании.

«У нас есть европейские страны, они уже вовлечены. Некоторые из них, Франция и Германия, Великобритания хотят иметь войска на местах. Честно говоря, я не думаю, что это станет проблемой. Я думаю, Путин устал от этого. Я думаю, они все устали от этого, но кто знает», - сказал тогда президент США.

При этом он заверил, что «американских сапог» на защите украинской границы не будет, а сама Украина не станет членом НАТО.