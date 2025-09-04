Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт в интервью НСН рассказал, что знают о российских музыкантах на другом конце земного шара, и почему звезды мирового джаза не боятся выступать в России.

Барнетт сейчас находится в Москве. Музыкант представит 8 сентября в клубе Игоря Бутмана свой десятый альбом под названием «Snapshot». Австралиец отметил, что старается приезжать в Россию один-два раза в год.