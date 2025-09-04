От «Интервидения» до AC/DC: Австралийский джазмен Дэн Барнетт о России и коллегах
В Австралии знают российских джазменов, но не слышали про «Интервидение», сказал в эфире НСН Дэн Барнетт, вспомнив Ангуса Янга из AC/DC и его знаменитую школьную форму.
Известный австралийский джазмен, тромбонист и певец из Сиднея Дэн Барнетт в интервью НСН рассказал, что знают о российских музыкантах на другом конце земного шара, и почему звезды мирового джаза не боятся выступать в России.
Барнетт сейчас находится в Москве. Музыкант представит 8 сентября в клубе Игоря Бутмана свой десятый альбом под названием «Snapshot». Австралиец отметил, что старается приезжать в Россию один-два раза в год.
«Я люблю Россию, в ближайшее время я собираюсь провести здесь несколько концертов. В частности, я планирую презентовать в клубе Бутмана свой десятый альбом. Я очень рад, что сделаю это вместе с большими русскими музыкантами. Я был здесь несколько месяцев, путешествовал, проводил концерты, зима была хорошей, здесь было красиво и тепло. Я стараюсь приезжать в вашу страну один или два раза в год. У меня русская жена, поэтому я влюбился не только в нее, но и в Россию. Дело и в том, что я выступаю здесь, потому что моих концертов ждут люди. У меня нет проблем в Австралии из-за выступлений в России. В мире есть разное – и хорошее, и плохое, а я ищу хорошее в людях. И я вижу много хорошего здесь, в России, это особенное место», - подчеркнул музыкант.
Барнетт также назвал имена российских коллег, которых знают в Австралии.
«Конечно, все знают имена удивительных российских композиторов-классиков. Что касается джазовых музыкантов, Игорь Бутман - самая узнаваемая джазовая фигура. Это Валерий Пономарев, который играл с Артом Блейки, люди знают и Арта Бадена (Артема Баденко), который учился в Нью-Йорке и играл с замечательными американскими музыкантами. Я бы хотел привезти в Австралию Петра Востокова. Я думаю, что люди по всему миру должны услышать этого потрясающего музыканта», - подчеркнул он.
Джазмен признался, что не знал о проведении в сентябре в России музыкального конкурса «Интервидение». При этом он выразил уверенность, что австралийские музыканты, глядя на его пример, захотят приехать в Москву.
«Когда я вернусь в Австралию и расскажу всем, насколько здесь прекрасно, они будут говорить: "Я тоже хочу приехать!" Может быть, я привезу кого-то с собой и мы дадим здесь концерты. Я знаю, что у вас был International Jazz Day, на который приезжал великий Джеймс Моррисон – самый известный музыкант-мультиинструменталист в Австралии. Здесь была великолепная певица Вероника Свифт, которая выступала с Игорем Бутманом. Я не знал про конкурс "Интервидение", но это очень интересно. Американские музыканты приезжают сюда, австралийцы тоже любят путешествовать, поэтому наши музыканты тоже могли бы приехать на этот конкурс», - уверен Барнетт.
Музыкант из Сиднея также рассказал о жизненных пересечениях с лидером австралийской группы AC/DC Ангусом Янгом, который учился по соседству.
«Я лично не знаком с Ангусом Янгом, но он ходил в школу на соседней улице. У Янга до сих пор есть форма школы в Эшфилде (Ashfield Boys High School), в которой он выступал на концертах. Мне не посчастливилось его встретить, но моя мама однажды пригласила AC/DC выступить на местном концерте еще до того, как они стали известными. Я был маленький и не пошел, но мои сестра с братом знали их, были там и рассказывали, что это было отлично», - заключил собеседник НСН.
Американский рок-музыкант Марко Мендоса, выступавший с легендарными группами Whitesnake и Thin Lizzy ранее рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему не боится выступать в России.
