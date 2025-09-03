Если главу Украины Владимира Зеленского приглашают в Москву, то его не будут здесь арестовывать, это недопустимо, но он должен быть готов к конструктивным переговорам, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент России Владимир Путин заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией, то пусть приезжает в Москву. Такое заявление Путин сделал 3 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Китай. При этом российский лидер заверил, что в таком случае эта встреча состоится. Чепа отметил, что это приглашение не несет за собой «подводных камней» для лидера Украины.