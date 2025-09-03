«Это нонсенс!»: Депутат Чепа оценил возможность ареста Зеленского в Москве

Россия не поедет на встречу с Владимиром Зеленским в другую страну, поэтому у него нет выбора, кроме как приехать в Россию, заявил НСН Алексей Чепа.

Если главу Украины Владимира Зеленского приглашают в Москву, то его не будут здесь арестовывать, это недопустимо, но он должен быть готов к конструктивным переговорам, заявил НСН зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Президент России Владимир Путин заявил, что если украинский лидер Владимир Зеленский готов к переговорам с Россией, то пусть приезжает в Москву. Такое заявление Путин сделал 3 сентября на пресс-конференции по итогам визита в Китай. При этом российский лидер заверил, что в таком случае эта встреча состоится. Чепа отметил, что это приглашение не несет за собой «подводных камней» для лидера Украины.

Фицо расскажет Зеленскому о выводах, сделанных им после встречи с Путиным

«Если мы приглашаем кого-то, то арестовывать этого человека не будут. Это нонсенс. Недопустимо. В нормальных семьях так не поступают. Значит, если приглашаем, то его примут. Но мы приглашаем не просто посетить Москву, где он был сотни раз, а на переговоры. А вот к переговорам он должен быть готов. Просто так с ним проводить дружескую встречу никто не будет. И он не должен устраивать такую клоунаду, которую он устроил при первом приезде в Белый дом. Понятно, что в другую страну разговаривать с ним мы не поедем, так что пусть приезжает сюда», - рассказал он.

Ранее Чепа заявил НСН, что надо будет настаивать на замене власти в Киеве, если Украина продолжит сопротивляться переговорам.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры