Над Волгоградской областью сбили четыре украинских БПЛА

Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Волгоградской области. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Волгоградской области», - отмечается в сообщении.

Военное ведомство уточнило, что дроны ликвидировали около 06.00 мск.

Минувшей ночью средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 46 украинских БПЛА, пишет 360.ru.

ФОТО: РИА Новости
