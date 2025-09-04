Над Волгоградской областью сбили четыре украинских БПЛА
4 сентября 202509:19
Четыре беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Волгоградской области. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены четыре украинских беспилотных летательных аппарата... над территорией Волгоградской области», - отмечается в сообщении.
Военное ведомство уточнило, что дроны ликвидировали около 06.00 мск.
Минувшей ночью средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 46 украинских БПЛА, пишет 360.ru.
