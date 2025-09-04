Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского
4 сентября 202508:22
Президент США Дональд Трамп рассказал о намерении добиться встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом политик заявил в интервью каналу CBS.
По словам Трампа, «что-то произойдет», однако лидеры двух стран еще не готовы.
«Но что-то произойдет. Мы добьемся этого», - подчеркнул глава Белого дома.
Ранее Владимир Путин позвал Владимира Зеленского в Москву для переговоров. Как отметил российский лидер, если его коллега проявит готовность, он может приехать в столицу РФ, пишет Ura.ru.
