Под Рязанью разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас"... упал в Рязанской области», - рассказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что самолет обрабатывал поля.

В результате ЧП погиб пилот. Горения самолета не произошло.

Ранее в Тамбовской области легкомоторный самолет-опрыскиватель совершил жесткую посадку, пилот погиб, пишет 360.ru.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
