Под Рязанью разбился легкомоторный самолет
4 сентября 202508:58
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Рязанской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
«Легкомоторный самолет Х-32 "Бекас"... упал в Рязанской области», - рассказал собеседник агентства.
Источник уточнил, что самолет обрабатывал поля.
В результате ЧП погиб пилот. Горения самолета не произошло.
Ранее в Тамбовской области легкомоторный самолет-опрыскиватель совершил жесткую посадку, пилот погиб, пишет 360.ru.
15 мая 2023
