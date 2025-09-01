Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы, заявил НСН глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Лидер Китая Си Цзиньпин в рамках саммита ШОС призвал Россию, Индию и другие страны региона присоединиться к Китаю в использовании их экономического влияния для противостояния Западу в период растущей геополитической и торговой напряженности. Пекин использует двухдневный саммит ШОС в Тяньцзине как возможность продемонстрировать себя в качестве глобальной опоры мирового порядка в отличие от администрации Дональда Трампа, чьи тарифы затронули как друзей, так и врагов, пишут СМИ. Манкевич уверен, что партнеры США устали от постоянных угроз.