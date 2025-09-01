Саммит ШОС в Китае назвали «точкой невозврата» для США и санкций
Виталий Манкевич заявил НСН, что партнеры США устали от ультиматумов и давления, страны готовы объединиться для честного сотрудничества.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы, заявил НСН глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
Лидер Китая Си Цзиньпин в рамках саммита ШОС призвал Россию, Индию и другие страны региона присоединиться к Китаю в использовании их экономического влияния для противостояния Западу в период растущей геополитической и торговой напряженности. Пекин использует двухдневный саммит ШОС в Тяньцзине как возможность продемонстрировать себя в качестве глобальной опоры мирового порядка в отличие от администрации Дональда Трампа, чьи тарифы затронули как друзей, так и врагов, пишут СМИ. Манкевич уверен, что партнеры США устали от постоянных угроз.
«Этот саммит ШОС может стать точкой невозврата во взаимодействии с западными странами. В последние годы политика западных стран во главе с США была политикой ультиматумов. Индии был поставлен ультиматум не покупать российскую нефть, Китай тоже заставляют отказаться от сотрудничества с Россией, на Казахстан и другие страны оказывают сильное давление. Пришло время, когда необходимо сбросить маски и откровенно взаимодействовать друг с другом, показать Западу, что мы едины. Все хотят честной конкуренции на рынке, а не взаимодействовать путем санкций», - рассказал он.
Приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай на празднование 80-летия окончания Второй мировой войны Манкевич не стал называть «демонстрацией» для США.
«Это не демонстрация для США, это политика России, Китая, Индии и других стран. Мы даем сигналы, что мы хотим сотрудничать и взаимодействовать, мы чтим нашу историю, мы ее не изменяем. Насколько я знаю, и президента США приглашали в Пекин отметить день окончания Второй мировой войны. Поэтому это не вызов Вашингтону», - добавил он.
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) проходит в китайском Тяньцзине 1 сентября.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выложил фото Владимира Путина на саммите ШОС, где лидеры присутствующих стран едва поместились на одной фотографии, с подписью «изолированная Россия». Премьер Индии Нарендра Моди тепло обнялся с российским лидером и тоже выложил кадры в соцсети, подписав их: «Всегда приятно встретиться с президентом Путиным!». До этого американский лидер Дональд Трамп ввёл против Индии пошлины, пытаясь ограничить закупки российской нефти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
