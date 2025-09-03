Песков назвал «нехорошими» высказывания Мерца в адрес Путина

Отвечая на просьбу прокомментировать слова Мерца о Женеве, как о возможном месте для встречи по Украине, представитель Кремля указал, что после заявлений немецкого политика его мнение вряд ли стоит принимать во внимание.

«Мерц допустил... много нехороших заявлений в отношении нашего президента. Поэтому вряд ли его мнение в настоящий момент можно принимать во внимание», - заключил Песков.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что грозящий ужесточением санкций Мерц - просто шантажист, сообщает RT.

