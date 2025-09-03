Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в президенте России Владимире Путине. Об этом американский лидер заявил в телефонном интервью The Scott Jennings Show, соответствующий отрывок ведущий программы Скотт Дженнингс разместил в соцсети X.

«Я могу это сказать. Но мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить дальше. Это не про помощь Украине, это про помощь людям, чтобы они могли жить. Семь тысяч человек умирают каждую неделю, солдаты в основном. Но семь тысяч? Так что если я могу помочь это остановить, думаю, я обязан это сделать», — заявил по телефону американский президент.

Вместе с тем Трамп не стал уточнять, откуда взялось число «семь тысяч в неделю» и что он имеет в виду — только потери украинской армии или совокупные потери российско-украинского конфликта.

Кроме того, накануне Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти и провел пресс-конференцию (беседу президента США с журналистами транслировал телеканал ABC News). В частности, во время мероприятия американский лидер заявил, что Вашингтон может пересмотреть позицию по конфликту между Москвой и Киевом, если его памятная встреча с Путиным на Аляске, которая прошла 15 августа, не приведет к прогрессу в его урегулировании.

«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займем другую позицию», — заверил Трамп.

Также глава государства указал на то, что США продолжит внимательно следить за действиями враждующих сторон, однако детали возможной трехсторонней встречи раскрывать не стал.

Сделал Трамп и интригующее заявление в ответ на вопрос одного из журналистов о том, разговаривал ли он за последнюю неделю с Путиным.

«Я узнал кое-что очень интересное. Вы узнаете об этом в ближайшие несколько дней», — загадочно пообещал президент США.

ПРИВЕТ ОТ ТРАМПА