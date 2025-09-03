Воскрес, разочаровался и обиделся: Трамп заподозрил Путина в «заговоре против США»
Россия и ее партнеры устали от постоянного давления со стороны Запада и, в частности, США и посылают западным странам сигналы о своем единстве и невозможности их запугать, полагают эксперты.
Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень разочарован» в президенте России Владимире Путине. Об этом американский лидер заявил в телефонном интервью The Scott Jennings Show, соответствующий отрывок ведущий программы Скотт Дженнингс разместил в соцсети X.
«Я могу это сказать. Но мы будем делать что-то, чтобы помочь людям жить дальше. Это не про помощь Украине, это про помощь людям, чтобы они могли жить. Семь тысяч человек умирают каждую неделю, солдаты в основном. Но семь тысяч? Так что если я могу помочь это остановить, думаю, я обязан это сделать», — заявил по телефону американский президент.
Вместе с тем Трамп не стал уточнять, откуда взялось число «семь тысяч в неделю» и что он имеет в виду — только потери украинской армии или совокупные потери российско-украинского конфликта.
Кроме того, накануне Трамп впервые появился на публике после слухов о своей смерти и провел пресс-конференцию (беседу президента США с журналистами транслировал телеканал ABC News). В частности, во время мероприятия американский лидер заявил, что Вашингтон может пересмотреть позицию по конфликту между Москвой и Киевом, если его памятная встреча с Путиным на Аляске, которая прошла 15 августа, не приведет к прогрессу в его урегулировании.
«У нас была очень хорошая встреча с Путиным пару недель назад. Если ничего не получится, мы займем другую позицию», — заверил Трамп.
Также глава государства указал на то, что США продолжит внимательно следить за действиями враждующих сторон, однако детали возможной трехсторонней встречи раскрывать не стал.
Сделал Трамп и интригующее заявление в ответ на вопрос одного из журналистов о том, разговаривал ли он за последнюю неделю с Путиным.
«Я узнал кое-что очень интересное. Вы узнаете об этом в ближайшие несколько дней», — загадочно пообещал президент США.
ПРИВЕТ ОТ ТРАМПА
Явно беспокоит Трампа и военный парад в Пекине 3 сентября, посвященный 80-летию победы в антияпонской войне. Президент США попросил главу Китая Си Цзиньпина передать привет Путину, а также лидеру КНДР Ким Чен Ыну.
Комментируя парад, Трамп задался вопросом в соцсети Truth Social, вспомнит ли в своей речи Си Цзиньпин о том, что США помогли Китаю во Второй мировой войне «обрести свободу от враждебного иностранного захватчика». Американский лидер напомнил, что «многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая».
Он также пожелал председателю КНР и всему китайскому народу провести незабываемый и великолепный праздник.
«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против США», — заявил он.
ЗНАК УВАЖЕНИЯ
Тем временем в России полагают, что визит Путина и Ким Чен Ына (для которого это вообще первая за шесть лет поездка в Китай) на парад в Пекин символичен — в частности, КНДР демонстрирует таким образом глубокое уважение к Китаю. Об этом в разговоре с НСН заявил научный сотрудник центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Александр Жебин.
«В первую очередь КНДР намерена продемонстрировать, что у нее хорошие союзнические отношения не только с Россией, но и с Китаем. Ким Чен Ын, по-моему, впервые едет на встречу на высоком уровне, где будут главы других государств. Он всегда предпочитал встречи на двухстороннем уровне. В свете того значения, которое Китай придает этому празднику, и отношений между КНДР и Китаем корейские товарищи, видимо, решили проявить таким образом уважение к своему соседу, который всегда выручал Пхеньян, например, в период корейской войны. Отношения между странами претерпевали разные периоды. Не секрет, что в Пхеньяне были очень разочарованы, что Пекин, как и Москва, проголосовал за санкционные резолюции Совбеза ООН, в результате которых КНДР перекрыли практически все каналы международных расчетов и внешней торговли. Но Китай даже в самые трудные моменты, когда в КНДР была тяжелая экономическая ситуация в 1990-х годах, оказывал значительную безвозмездную помощь», — сказал Жебин.
Кроме того, говоря о встрече в Пекине Путина и Ким Чен Ына, собеседник НСН напомнил о роли Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР в стабилизации обстановки в регионе.
«Еще в 1961 году СССР и КНДР заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, однако впоследствии он не продлевался. Впоследствии, уже в 2000 году, был подписан Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, в котором не было статьи, предусматривающей оказание военной помощи. США, Япония, Южная Корея и другие страны начали чувствовать себя свободнее и в военно-политическом плане стали более активными, угрожая безопасности и Китая, и России, и КНДР. И наше решение заключить Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, которое предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон, безусловно, делает обстановку в этом регионе гораздо более стабильной и предсказуемой. Думаю, удалось охладить пыл некоторых западных и восточных политиков, которые хотели бы ликвидировать КНДР и утвердить господство Запада на всем Корейском полуострове», — подчеркнул он.
На параде Путин занял место на центральной трибуне, расположившись по правую руку от Си Цзиньпина. По левую руку от главы Китая находился Ким Чен Ын, сообщает агентство ТАСС.
И посмотреть было на что — впервые на площади Тяньаньмэнь были представлены Военно-космические и Кибервойска КНР, а за полетом авиации можно было наблюдать с близлежащих к площади улиц. Кроме того, Китай на военном параде в Пекине впервые показал ракету DF-5C, способную поразить любую точку земного шара, передает Global Times.
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА
Не обошла вниманием мировая общественность и саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября.
По версии газеты Wall Street Journal, на мероприятии Путин, Си Цзиньпин и глава правительства Индии Нарендра Моди показали свое единство. В частности, посредством видеокадров, на которых политики обнимают друг друга, Вашингтону был послан четкий сигнал на фоне попыток Трампа сдерживать Пекин, отдалить Индию от российской нефти и разорвать российско-китайские связи.
О том, что саммит ШОС может стать точкой невозврата в отношениях с Западом, заявлял и глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
«Этот саммит ШОС может стать точкой невозврата во взаимодействии с западными странами. В последние годы политика западных стран во главе с США была политикой ультиматумов. Индии был поставлен ультиматум не покупать российскую нефть, Китай тоже заставляют отказаться от сотрудничества с Россией, на Казахстан и другие страны оказывают сильное давление. Пришло время, когда необходимо сбросить маски и откровенно взаимодействовать друг с другом, показать Западу, что мы едины. Все хотят честной конкуренции на рынке, а не взаимодействовать путем санкций», — сказал он.
Вместе с тем, говоря о приглашении Ким Чен Ына на уже упоминавшийся военный парад в Китае, Манкевич выразил уверенность, что это вовсе не было некой «демонстрацией» для США.
«Это не демонстрация для США, это политика России, Китая, Индии и других стран. Мы даем сигналы, что мы хотим сотрудничать и взаимодействовать, мы чтим нашу историю, мы ее не изменяем. Насколько я знаю, и президента США приглашали в Пекин отметить день окончания Второй мировой войны. Поэтому это не вызов Вашингтону», — заключил он.
