Трамп назвал хорошими отношения с лидерами России, Китая и КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал телеканалу CBS.

Как отметил Трамп, у него «очень хорошие» отношения со всеми перечисленными политиками.

«Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух», - подчеркнул американский президент.

Ранее Трамп попросил Си Цзиньпина передать «самые теплые приветствия» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока лидеры «готовят заговор» против Вашингтона, пишет 360.ru.

