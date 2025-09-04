Трамп назвал хорошими отношения с лидерами России, Китая и КНДР
4 сентября 202508:51
Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным, лидером Китая Си Цзиньпином и главой КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он рассказал телеканалу CBS.
Как отметил Трамп, у него «очень хорошие» отношения со всеми перечисленными политиками.
«Мы выясним, насколько хорошие, в течение следующей недели или двух», - подчеркнул американский президент.
Ранее Трамп попросил Си Цзиньпина передать «самые теплые приветствия» Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока лидеры «готовят заговор» против Вашингтона, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп назвал хорошими отношения с лидерами России, Китая и КНДР
- Свет в конце тоннеля и давление Трампа: О чем говорил Путин по итогам визита в Китай
- В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,9
- Трамп заявил о намерении добиться встречи Путина и Зеленского
- Мазаев рассказал, на кого направлен запрет на пропаганду наркотиков в песнях
- Греф заявил о технической стагнации экономики России
- В России рентабельных запасов нефти хватит на 25 лет
- Над территорией России уничтожили 46 украинских беспилотников
- В Лиссабоне 15 человек погибли из-за падения фуникулера
- Путин отправил президентский самолет в Китай для эвакуации больного мальчика
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru