Отечественные авторы заняли почти половину в топ-50 самых популярных книг
Доля российских авторов в продажах наиболее популярных книг в стране по итогам первой половины года впервые увеличилась до 46%. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийского книжного рейтинга.
Список составлен Российским книжным союзом и ведущими операторами книжного рынка, в него вошли данные продаж за 1 января-30 июня в денежном выражении. В рейтинг включили 50 наиболее популярных произведений.
Отмечается, что доля отечественных авторов прибавила 6 процентных пунктов к первому полугодию прошлого года. В числе лидеров по количеству реализованных книг писатели Анна Джейн, Виктор Дашкевич и Вадим Зеланд.
Согласно рейтингу, художественная литература превысила половину продаж по итогам полугода - 52%, ее доля увеличилась на 8 п.п. При этом доля нон-фикшен сократилась до 38%, детской литературы - до 10%.
В топ-20 самых продаваемых художественных книг большинство наименований представлены фэнтези и любовными романами. В сегменте детской литературы популярны семейные альбомы, энциклопедии, классические произведения. Также россияне выбирают литературу о религиозных вопросах, философии, духовном развитии, самопознании.
Согласно итогам рейтинга, в первом полугодии выросли продажи книг в цифре. Доля электронных и аудиокниг стала больше на 10 п.п. и достигла 14%.
Между тем редактор художественной литературы группы компаний «Литрес» Анна Данилина рассказала НСН, что в этом году подростки чаще всего выбирали для летнего чтения книги из жанра фэнтези, а также приключения.
