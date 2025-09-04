Вражда Европы с Россией - «историческая ошибка», считает бывший президент Франции Николя Саркози. Об этом он заявил в интервью газете Le Figaro.

Как отметил политик, над Европой и Францией нависла демографическая угроза: через 30 лет население региона сократится с 550 до 480 млн человек, при этом в Африке оно вырастет с 1,2 до 2,4 млрд.

«Тем временем мы определяем Россию как наш главный риск и нашего приоритетного врага. Это историческая ошибка!» - подчеркнул Саркози.

По его словам, первостепенный экзистенциальный риск для стран Европы - трудности с ассимиляцией прибывающих мигрантов. Как отметил Саркози, зная историю отношений России, Франции и Европы, можно лишь сожалеть о сложившемся сегодня «полном непонимании».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Европе поощряют Киев «на продолжение абсурдной линии на несговорчивость» в части урегулирования украинского конфликта, и это большая ошибка, пишет 360.ru.

