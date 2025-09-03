«Не лишен юмора»: Путин оценил заявление Трампа о «сговоре» России, Китая и КНДР

Все хорошо знают, что президент США Дональд Трамп «не лишен юмора». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление главы Белого дома о «заговоре», который якобы строят Россия, КНР и КНДР.

Ушаков назвал иронией слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР

Также глава российского государства отметил, что у него сложились добрые отношения с американским лидером.

«Мы обращаемся друг к другу по именам», - указал Путин.

Он добавил, что в ходе разлиных встреч в Китае «никто никогда не высказывал отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка», сообщает RT.

ФОТО: РИА Новости / Сергей Булкин
