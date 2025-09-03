«Не лишен юмора»: Путин оценил заявление Трампа о «сговоре» России, Китая и КНДР
Все хорошо знают, что президент США Дональд Трамп «не лишен юмора». Так президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявление главы Белого дома о «заговоре», который якобы строят Россия, КНР и КНДР.
Также глава российского государства отметил, что у него сложились добрые отношения с американским лидером.
«Мы обращаемся друг к другу по именам», - указал Путин.
Он добавил, что в ходе разлиных встреч в Китае «никто никогда не высказывал отрицательных суждений в отношении действующей американской администрации».
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас назвала встречи лидеров России, Китая, Ирана и КНДР «работой авторитарных лидеров по созданию нового миропорядка», сообщает RT.
