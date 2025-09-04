«То, что делает Запад в отношении государств, которые хотят проводить свою национальную политику, — особая страница мировых отношений. Это абсолютно недопустимый метод ведения дел, неприкрытое давление по всем фронтам, в том числе с точки зрения политических манипуляций. Посмотрите, сколько раз Венесуэла проводила демократические выборы и сколько раз они не признавались Западом, сколько раз он предъявлял все новые и новые требования по проведению выборов не в своей стране. Это делалось просто потому, что их не устраивал результат выборов. Посмотрите на санкционное давление, на манипуляции с темой прав человека. Ситуация, к сожалению, недопустимо нагнетается и создает угрозу региональной и общей безопасности», — сказала дипломат, отвечая на вопрос спецкора НСН.

Ранее Венесуэла обратилась в ООН на фоне переброски кораблей ВМС США в Карибское море, указав, что размещение военных и ядерного оружия угрожает миру в регионе. По данным британской газеты Financial Times, по меньшей мере восемь американских военных судов с несколькими тысячами военнослужащих были отправлены к берегам Венесуэлы. Речь идет в том числе о трех ракетных эсминцах, десантных кораблях и ракетных крейсерах, кроме того, в регионе развернули атомную быстроходную ударную подлодку.

Венесуэла и Россия развивают взаимовыгодное сотрудничество в экономике и реализуют совместные инвестпроекты, заявил ранее президент республики Николас Мадуро, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Мадуро напомнил, что ранее исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес провела телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Как отметил Мадуро, беседа была «продолжительной и результативной». Кроме того, политик назвал Лаврова «близким другом».

