«Кукушка хвалит Петуха»: Чем займется «коалиция желающих» в гостях у Макрона
Европа и Украина пытаются сорвать договоренности, которых достигли Дональд Трамп и Владимир Путин, сказал НСН Константин Долгов.
Встреча «коалиции желающих» не повлияет ровным счетом ни на что, лидеры европейских стран просто будут петь друг другу дифирамбы, однако крайне интересно посмотреть на реакцию американского президента Трампа на то, что Европа и Зеленский по факту идут против команды главы Белого дома, сказал в эфире НСН чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.
Встреча ряда европейских лидеров из «коалиции желающих» и президента Украины Владимира Зеленского запланирована на 4 сентября в Париже, сообщил ранее французский телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец. Совещание пройдет под председательством президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьер-министра Кира Стармера. Участники встречи, организованной в смешанном формате - личного присутствия и по видеосвязи — «обсудят работу над гарантиями безопасности для Украины, проводимую в последние недели, и проанализируют последствия упорного отказа России от заключения мира», цитирует BFMTV сообщение президентской канцелярии. Долгов отметил, что эта встреча не принесет никаких плодов.
«Этим совещанием они никак не навредят России, потому что от этого совещания не зависит ровным счетом ничего. Они просто собираются в своем кругу. Можно провести аналогию с басней Крылова: "Кукушка хвалит Петуха за то, что хвалит он Кукушку". Они будут петь друг другу дифирамбы и рассказывать, как собираются побеждать Россию. Проблема с Европой одна: она лишена суверенитета. Лидеры европейских стран, включая самого слабого и никчемного президента Франции за всю историю Макрона, преследуют любые интересы, кроме национальных. Они собой являют препятствие на пути к мирному регулированию», — сказал собеседник НСН.
По его словам, встреча «коалиции желающих» не сравнится с саммитом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Долгов также заявил, что европейские лидеры вместе с Зеленским пытаются сорвать договоренности, которых достигли американский и российский президенты на встрече 15 августа на Аляске.
«Эта встреча — ерунда по сравнению с саммитом ШОС в Китае, где почти 30 лидеров наиболее влиятельных стран в современном мире обсуждают важнейшие вопросы национального и международного развития. Эта «коалиция желающих» на самом деле — «коалиция нежелающих отправлять своих граждан на Украину». Кто бы сомневался! Посмотрим, какие будут действия со стороны администрации Трампа, поскольку европейцы и Зеленский пытаются сорвать реализацию тех договоренностей, которых достигли Трамп и Путин. Они, в общем-то, ведут грязную игру против Трампа и против его команды. Будет интересно посмотреть, какую позицию все-таки в отношении них займет Трамп», — указал Долгов.
Ранее глава Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич заявил НСН, что саммит ШОС станет точкой невозврата в отношениях с Западом, страны дают понять, что не готовы мириться с санкциями, несмотря на угрозы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Кукушка хвалит Петуха»: Чем займется «коалиция желающих» в гостях у Макрона
- Машину актера Головина продадут на торгах из-за долга по микрозайму
- В Германии отказались считать совпадением смерть четырех кандидатов от АдГ
- В Ижевске трех подростков обвинили в подготовке теракта на предприятии
- Туроператоры раскрыли, как подорожал отдых внутри России
- Китай вводит пробный безвизовый режим для россиян
- «И грянул гром!»: Агрессивный Мах затмил летние фестивали корпораций
- Россия и Китай подписали более 20 документов о сотрудничестве
- В деле арестованного уральского журналиста Аллаярова появилось новое СМИ
- Путин встретился с лидерами Китая и Монголии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru