Трамп потребовал подготовить план вторжения в Гренландию
В ответ на заявления США Евросоюз пригрозил санкциями.
Президент США Дональд Трамп приказал подготовить план вторжения в Гренландию. На фоне агрессивных заявлений Вашингтона по поводу острова в ЕС уже пригрозили санкциями против крупных американских IT-компаний. При этом в России предположили, что аппетиты Трампа к Гренландии стоит воспринимать всерьез, особенно после атаки США на Венесуэлу и задержания ее президента Николаса Мадуро.
ПЛАН ВТОРЖЕНИЯ ТРАМПА
Накануне издание «The Mail on Sunday» сообщило, что американский президент Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США подготовить детальный план по вторжению в Гренландию. По данным источника, он собирается присоединить остров на основании его «стратегического положения и минеральных богатств». При этом другие подробности пока не называют.
Перед этим Трамп на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме заверил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом.
«Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет», - заявил президент США.
Трамп считает, что, если США не получат Гренландию, Россия или Китай якобы захватят ее сами. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы заключить сделку, касающуюся острова, «самым простым способом». При этом, по его словам, если Вашингтон не сделает так, то пойдет по «сложному пути».
«Настойчивые требования о переходе Гренландии под контроль США усиливают теорию о том, что администрация Трампа рассматривает возможность формирования новой региональной гегемонии во всем Западном полушарии», - заявил в интервью РИА Новости преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.
САНКЦИИ ЕС ДЛЯ США
На фоне агрессивных заявлений США в Евросоюзе уже начали обсуждать возможность введения санкций против Вашингтона из-за Гренландии. По данным «The Sunday Telegraph», в Брюсселе рассматривают ограничительные меры против американских IT-гигантов «Meta» (признана в России экстремистской и запрещена), «Google» и «Microsoft», соцсети X, а также банков и финансовых компаний из США. Отмечается, что в качестве крайней меры также обсуждается возможность закрытия американских военных баз в Европе.
Издание писало, что эти шаги могут быть предприняты, если Дональд Трамп не согласится с предложением Великобритании и стран ЕС о развертывании миссии НАТО в Гренландии во избежание присоединения острова к США.
Кроме того, в Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову. Так, лидеры пяти парламентских партий Гренландии: Йенс Фредерик Нильсен от «Демократов», Пеле Бруберг от «Маяка», Муте Эгеде из «Народного сообщества», Алека Хаммонд из объединения «Вперед», а также Аккалу Еримиассен от «Солидарности» —осудили «пренебрежительный тон» американской стороны и подчеркнули, что судьба острова должна определяться исключительно его жителями.
«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», - приводит их слова телеканал «France 24».
Между тем, в России считают, что к словам Трампа следует относиться серьезно, вспоминая о недавней атаке США на Венесуэлу.
«Операция в Венесуэле показала, что он (Трамп – прим. НСН) слов на ветер не бросает, особенно когда постоянно возвращается к одной и той же теме. "Даешь Гренландию!" — одна из постоянных тем Трампа. По его логике, у США не меньше прав на Гренландию, чем у Дании, и даже больше, потому что она им НУЖНА», - написал в своем Telegram-канале председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
В начале января 2026 года издание «The Times» сообщило, что администрация Дональда Трампа рассматривает четыре варианта присоединения Гренландии. Речь идет о военном вторжение на остров и оккупации, либо о покупке крупнейшего острова в мире у Дании и обещании местному населению серьезных инвестиций в экономику острова.
При этом, согласно третьему и четвертому варианту, США могут заключить Договор о свободной ассоциации, либо сохранить статус Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на этом острове, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность за судьбу Канады и Гренландии.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор: Одна из пострадавших при атаке ВСУ на Воронеж скончалась
- Трамп потребовал подготовить план вторжения в Гренландию
- Первого заместителя главы Кубани уволят за мат в адрес спасателей
- В Воронеже при атаке дронов «Чаклун-В» пострадали 4 человека
- СМИ: Россиянка погибла при столкновении катера и траулера у берегов Пхукета
- СМИ: Программу доступного арендного жилья расширят на всю Россию
- Стала известна дата выхода в прокат фильма «Чебурашка 3»
- СМИ: Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану
- СМИ: Израиль планирует новое наступление в секторе Газа
- В Госдуме предложили сократить срок рассмотрения претензий к авиакомпаниям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru