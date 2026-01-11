Трамп потребовал подготовить план вторжения в Гренландию

«Я пока не говорю о деньгах за Гренландию. Возможно, я буду говорить об этом, но сейчас мы собираемся что-то сделать с Гренландией, нравится им это или нет», - заявил президент США.

Трамп считает, что, если США не получат Гренландию, Россия или Китай якобы захватят ее сами. Американский лидер подчеркнул, что хотел бы заключить сделку, касающуюся острова, «самым простым способом». При этом, по его словам, если Вашингтон не сделает так, то пойдет по «сложному пути».

«Настойчивые требования о переходе Гренландии под контроль США усиливают теорию о том, что администрация Трампа рассматривает возможность формирования новой региональной гегемонии во всем Западном полушарии», - заявил в интервью РИА Новости преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.