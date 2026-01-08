СМИ: США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тысяч

По словам двух собеседников агентства, обсуждались разовые выплаты в диапазоне от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Население Гренландии составляет порядка 57 тысяч человек, что делает подобную инициативу масштабной с финансовой точки зрения.

Ранее британская газета The Times сообщала, что администрация Дональда Трампа рассматривала несколько сценариев усиления контроля над островом. Среди них назывались силовой вариант, выкуп территории, заключение договора о свободной ассоциации, а также комбинированный подход, при котором Гренландия формально оставалась бы в составе Дании, но с расширением военного и экономического присутствия США, передает «Радиоточка НСН».

