СМИ: США обсуждали выплаты жителям Гренландии до $100 тысяч
Американские власти рассматривали возможность выплаты денежных средств жителям Гренландии в рамках обсуждений о смене политического статуса острова, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Идея заключалась в том, чтобы финансово стимулировать население к выходу из-под юрисдикции Дании и потенциальному сближению с Соединенными Штатами.
По словам двух собеседников агентства, обсуждались разовые выплаты в диапазоне от 10 до 100 тысяч долларов на человека. Население Гренландии составляет порядка 57 тысяч человек, что делает подобную инициативу масштабной с финансовой точки зрения.
Ранее британская газета The Times сообщала, что администрация Дональда Трампа рассматривала несколько сценариев усиления контроля над островом. Среди них назывались силовой вариант, выкуп территории, заключение договора о свободной ассоциации, а также комбинированный подход, при котором Гренландия формально оставалась бы в составе Дании, но с расширением военного и экономического присутствия США, передает «Радиоточка НСН».
