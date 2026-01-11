СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию
11 января 202605:31
Американский лидер Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США подготовить детальный план вторжения в Гренландию, сообщает The Mail on Sunday.
По данным издания, глава Белого дома желает присоединить остров на основании его «стратегического положения и минеральных богатств». Другие подробности неизвестны.
Ранее Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru