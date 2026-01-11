СМИ: Трамп поручил составить план вторжения в Гренландию

Американский лидер Дональд Трамп поручил Объединенному командованию специальных операций США подготовить детальный план вторжения в Гренландию, сообщает The Mail on Sunday.

ЕС разрабатывает санкции против Вашингтона из-за Гренландии

По данным издания, глава Белого дома желает присоединить остров на основании его «стратегического положения и минеральных богатств». Другие подробности неизвестны.

Ранее Трамп заявил, что США добьются владения Гренландией тем или иным способом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

