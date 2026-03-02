В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены жилые дома

В зданиях были выбиты окна и повреждена кровля. В двух домах произошли пожары, которые ликвидируют спасатели. Мэр указал, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Для жителей Восточного внутригородского района открыли дополнительный пункт временного размещения. Он работает на базе школы №32.

Ранее стало известно, что ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

