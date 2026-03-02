В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены жилые дома
В Новороссийске в результате массированной атаки со стороны Вооруженных сил Украины повреждения получили еще два многоквартирных дома и пять частных домовладений, сообщил в Telegram глава города Андрей Кравченко.
В зданиях были выбиты окна и повреждена кровля. В двух домах произошли пожары, которые ликвидируют спасатели. Мэр указал, что по предварительным данным, пострадавших нет.
Для жителей Восточного внутригородского района открыли дополнительный пункт временного размещения. Он работает на базе школы №32.
Ранее стало известно, что ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
