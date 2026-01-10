В Гренландии призвали США прекратить «неуважительное отношение» к острову
Лидеры пяти парламентских партий Гренландии — Йенс Фредерик Нильсен («Демократы»), Пеле Бруберг («Маяк»), Муте Эгеде («Народное сообщество»), Алека Хаммонд («Вперёд») и Аккалу Еримиассен («Солидарность») — выступили с совместным обращением, потребовав от Соединённых Штатов уважительного отношения к автономии острова.
Их заявление стало реакцией на высказывания президента США Дональда Трампа, который накануне заявил о намерении установить контроль над Гренландией любыми способами, отвергнув варианты аренды или покупки территории и заявив о готовности рассмотреть иные формы заключения сделки.
Гренландские политики осудили «пренебрежительный тон» американской стороны, подчеркнули, что судьба острова должна определяться исключительно его жителями.
«Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами», — приводит фрагмент заявления телеканал France 24.
Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио в ближайшие две недели проведет переговоры с руководством Дании и Гренландии, на которых обсудит связанные с безопасностью острова вопросы.
