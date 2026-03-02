СМИ: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране

В рамках операции США и Израиля в Ираке было атаковано более 2 тысяч целей, сообщает New York Times.

Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану

Это произошло, начиная с 28 февраля, когда стартовала операция против Тегерана. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma\TASS
ТЕГИ:ИзраильСШАИран

Горячие новости

Все новости

партнеры