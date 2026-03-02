СМИ: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране

Это произошло, начиная с 28 февраля, когда стартовала операция против Тегерана. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

