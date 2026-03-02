СМИ: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране
2 марта 202605:32
В рамках операции США и Израиля в Ираке было атаковано более 2 тысяч целей, сообщает New York Times.
Это произошло, начиная с 28 февраля, когда стартовала операция против Тегерана. Иран нанес ответные ракетные удары по израильской территории, а также по американским военным объектам в регионе Ближнего Востока.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться месяц, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: США и Израиль атаковали более двух тысяч целей в Иране
- В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены жилые дома
- В посольстве России заявили о попытках диверсий на «Голубом потоке»
- Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану
- Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана
- СМИ: Система ПВО США не справилась с ударами Ирана
- Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть
- Лондон одобрил просьбу США использовать британские базы для ударов по Ирану
- Трамп: Операция против Ирана может продлиться месяц