СМИ: Дания признала провал попыток повлиять на Трампа по Гренландии

Власти Дании пришли к выводу, что стратегия негласного убеждения союзников по вопросу Гренландии не оказала влияния на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на датского чиновника.

По словам источника издания, именно осознание неэффективности прежней линии объясняет, почему ситуация вокруг Гренландии в Копенгагене рассматривается как крайне серьезная. Дания больше не рассчитывает на кулуарные дипломатические усилия.

СМИ: Обсуждение планов США по Гренландии находится на ранней стадии

Собеседник портала отметил, что на этом фоне союзники и партнеры страны начали публично высказываться против возможных шагов США и открыто выражать обеспокоенность происходящим.

Ранее Axios со ссылкой на советника американского президента писал, что обсуждения и планы администрации Трампа по Гренландии находятся на ранней стадии, однако в Европе признают наличие глубокой тревоги в связи с заявлениями Вашингтона, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ГренландияСШАДания

