СМИ: Дания признала провал попыток повлиять на Трампа по Гренландии

Власти Дании пришли к выводу, что стратегия негласного убеждения союзников по вопросу Гренландии не оказала влияния на президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на датского чиновника.

По словам источника издания, именно осознание неэффективности прежней линии объясняет, почему ситуация вокруг Гренландии в Копенгагене рассматривается как крайне серьезная. Дания больше не рассчитывает на кулуарные дипломатические усилия.