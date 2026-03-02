В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов
2 марта 202605:12
В международном аэропорте Багдада в Ираке прогремела серия взрывов, сообщил в Telegram Корпус стражей исламской революции (КСИР).
По его данным, взрывы прогремели внутри охраняемой зоны воздушной гавани.
Ранее стало известно, что в Дубае был атакован аэропорт и отель-парус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов
- В Новороссийске после атаки ВСУ повреждены жилые дома
- В посольстве России заявили о попытках диверсий на «Голубом потоке»
- Страны Персидского залива заявили о готовности ответить Ирану
- Британия отправит экспертов с Украины, чтобы они помогли сбивать БПЛА Ирана
- СМИ: ПВО США не справилось с ударами Ирана
- Трамп: Военные Ирана должны сложить оружие или погибнуть
- Лондон одобрил просьбу США использовать британские базы для ударов по Ирану
- Трамп: Операция против Ирана может продлиться месяц
- СМИ: ВСУ массированно атакуют беспилотниками Новороссийск