В международном аэропорту Багдада произошла серия взрывов

В международном аэропорте Багдада в Ираке прогремела серия взрывов, сообщил в Telegram Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Актриса Крылова рассказала об эвакуации в Дубае во время атаки Ирана

По его данным, взрывы прогремели внутри охраняемой зоны воздушной гавани.

Ранее стало известно, что в Дубае был атакован аэропорт и отель-парус, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

